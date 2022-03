VAR: ¿qué es, cómo funciona y en qué ocasiones se utiliza?

El videoarbitraje, también conocido como VAR por sus siglas en inglés, fue utilizado por primera vez en la historia de los Mundiales durante el partido entre Francia y Australia en el 2018. Su función es ayudar al árbitro principal a evitar errores graves y manifiestos durante el juego , como por ejemplo un penal claro no pitado o un gol en fuera de juego.

Cabe resaltar que el VAR solo interviene en faltas muy claras, incontestables o en situaciones que resulten decisivas, ya que la idea es que el fútbol no pierda su fluidez con constantes interrupciones.

¿Qué es el VAR?

El VAR es una herramienta que facilita a los árbitros la toma de decisiones. Se trata de un conjunto de cámaras que retransmiten a una sala apartada del campo, donde los asistentes de video pueden revisar las jugadas. Únicamente se utilizan en cuatro situaciones muy concretas que pueden determinar el resultado del encuentro, y ofrecen grandes ventajas sin apenas interferir en el ritmo del juego.

El VAR se utiliza en cuatro situaciones muy concretas. Foto: EFE

¿En qué ocasiones se utiliza el VAR?

Según la FIFA, el árbitro puede recurrir al videoarbitraje en cuatro ocasiones específicas, que pueden modificar radicalmente el curso de un encuentro:

Goles: La función de los asistentes de video es ayudar al árbitro a determinar si se ha producido alguna infracción que impida conceder un gol. Una vez que el balón ha cruzado la línea de meta, el juego ya se ha interrumpido, por lo que el ritmo del partido no se ve afectado.

La función de los asistentes de video es ayudar al árbitro a determinar si se ha producido alguna infracción que impida conceder un gol. Una vez que el balón ha cruzado la línea de meta, el juego ya se ha interrumpido, por lo que el ritmo del partido no se ve afectado. Penales: Los asistentes de video evitan decisiones erróneas relativas a la concesión (o no) de un penal.

Los asistentes de video evitan decisiones erróneas relativas a la concesión (o no) de un penal. Tarjetas rojas: El videoarbitraje evita que se tomen decisiones erróneas relativas a la expulsión de un jugador.

El videoarbitraje evita que se tomen decisiones erróneas relativas a la expulsión de un jugador. Confusión de identidad: Si un árbitro no amonesta o expulsa al jugador que debe, o no está claro qué jugador ha cometido una infracción, los asistentes de video pueden informar al árbitro para que este sancione al jugador pertinente.

¿Cómo funciona el videoarbitraje (VAR)?

El VAR funciona por medio de un equipo de asistentes de video que, en una sala, disponen de imágenes televisivas del partido tomadas desde distintos ángulos y tiros de cámara para su análisis. Estos asistentes están en conexión directa por un intercomunicador con el juez del encuentro tanto para realizarle advertencias como para recibir sus preguntas. Se aplica siguiendo estos tres pasos:

Paso 1: Cuando se produce una incidencia dentro de la cancha, el árbitro informa a los asistentes de video, o los asistentes de video recomiendan al árbitro que se revise el videoarbitraje.

Cuando se produce una incidencia dentro de la cancha, el árbitro informa a los asistentes de video, o los asistentes de video recomiendan al árbitro que se revise el videoarbitraje. Paso 2: Los asistentes de video examinan las imágenes grabadas e informan al árbitro mediante un sistema de audio de lo que están viendo en pantalla.

Los asistentes de video examinan las imágenes grabadas e informan al árbitro mediante un sistema de audio de lo que están viendo en pantalla. Paso 3: El árbitro toma la decisión o actúa adecuadamente tras ver el video en el lateral del campo o basándose en la información que le han comunicado los asistentes del VAR.

Los asistentes de video examinan las imágenes y analizan las jugadas. Foto: NaciónDeportes

¿El VAR es la última autoridad sobre la cancha?