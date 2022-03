Perú vs. Uruguay: ¿qué dijo el inventor del VAR sobre las imágenes presentadas por Conmebol?

Mucho se ha dicho sobre la polémica jugada en el choque entre Perú vs. Uruguay. En ese sentido, el gol no validado a la oncena peruana durante la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022 continúa generando debate tanto por los cibernautas en redes sociales como entre la prensa internacional.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) liberó el video y audio oficiales de la verificación de los jueces del VAR en las que se puede observar que la pelota no entra en su totalidad a la portería uruguaya, confirmando la decisión del árbitro brasileño Anderson Daronco. Esta vez, el inventor de la mencionada tecnología salió al frente a dar su opinión creando aún más controversia.

¿Qué dijo el inventor de VAR sobre las imágenes presentadas por Conmebol?

El inventor del VAR, Antonio Ibáñez de Alba, se pronunció sobre la controvertida decisión del árbitro del cotejo Anderson Daronco por no convalidar el gol a Perú.

“Todas las imágenes son manipulables, no son fiables y no se rigen a la realidad. En esta jugada puntual se ve que el portero coge el balón dentro de su propio arc o; sin embargo, la línea superior está manipulada y hacen creer que la pelota no ingresó por completo”, señaló en el programa de “Negrini lo sabe” de Radio Ovación.

“ Acá hubo manipulación y la pelota sí entró por completo . Como repito, las imágenes pueden ser manipulables entre cuatro y cinco centímetros, algo que el ojo humano no observa porque no es tan rápido”, añadió Ibáñez de Alba.