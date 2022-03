Premios Oscar: actores, actrices y directores que rechazaron la estatuilla dorada

A pocas horas de celebrarse los Premios Oscar 2022, en el Dolby Theatre de Los Ángeles, millones de aficionados al séptimo arte están a la espera de saber quiénes son los ganadores de las categorías más importantes de la Academia: mejor actor, mejor actriz, mejor película y mejor director.

Sin embargo, durante las 93 ediciones que se celebraron, existieron conocidas estrellas que rechazaron la estatuilla o decidieron no ir a recoger el galardón. A continuación, la lista con conocidos intérpretes y cineastas que eligieron no aceptar el Oscar.

Famosos que rechazaron el Oscar

Elizabeth Taylor

Ella ganó el Oscar a mejor actriz en el año 1967 por su participación en la película “¿Quién le teme a Virginia Woolf?”. Sin embargo, rechazó el galardón debido a que su pareja Richard Burton no había ganado el premio como mejor actor. Esta fue la segunda estatuilla de tres que obtuvo durante su carrera.

Stanley Kubrick

El reconocido director de cine nunca ganó un Oscar en las categorías más relevantes de la gala, a pesar de haber sido nominados más de 10 veces. No obstante, en 1969 sí obtuvo la estatuilla gracias a los efectos especiales de la cinta “2001: una odisea del espacio”, pero no estuvo presente para recogerla.

George C. Scott

Después de dos nominaciones como mejor actor, George C. Scott rechazó el premio que le otorgó la Academia en 1970 en su tercera nominación por su actuación en la película “Patton”. Días antes, Scott había anunciado que rechazaría la estatuilla si ganaba, pero eso no impidió que la organización lo eligiera triunfador.

Marlon Brando

Brando ganó el Oscar en 1973 como mejor actor por su magnífica interpretación de Vito Corleone en “El padrino”, pero no asistió a la ceremonia debido a cómo Hollywood mostraba a los pueblos originarios en las películas. Al estar seguro de que iba a ser elegido como ganador, envió a la actriz Sacheen Littlefeather, de raíces nativas, para que acepte el premio en su nombre y brindara un discurso en contra de la industria cinematográfica.

Katharine Hepburn

Katharine Hepburn ganó la estatuilla dorada en cuatro oportunidades. No obstante, nunca se hizo presente en las ceremonias, solo asistió a la del año 1973, cuando presentó el Irving G. Thalberg Memorial Award, concedido a su amigo Lawrence Weingarten. Hepburn también es recordada por ser nominada al Oscar en 12 oportunidades

Woody Allen

El famoso director estadounidense tiene por costumbre no acudir a las ceremonias del Oscar, ni siquiera en la edición del año 1978, cuando obtuvo tres estatuillas por la película “Annie Hall”. Sin embargo, hizo una excepción en 2022, cuando la Academia rindió un homenaje a la ciudad de Nueva York, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Paul Newman

Tras siete nominaciones durante su carrera, Paul Newman ganó el Oscar como mejor actor en el año 1987 por su trabajo en “The color of money”. Sin embargo, no asistió a la ceremonia por estar harto de acudir sin tener éxito. En una entrevista para Associated Press, indicó lo siguiente: “Es como estar detrás de una mujer por 80 años. Finalmente, ella cede, pero tu dices, ‘lo lamento mucho, estoy cansado’”.