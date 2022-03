Perú vs. Uruguay: los mejores jugadores peruanos y uruguayos de la historia del futbol

Perú se enfrenta hoy a Uruguay por la décimo séptima jornada de las Eliminatorias Qatar 2022. El encuentro será en el Estadio Centenario a las 6.30 p. m. (hora peruana) y 8.30 p. m. (horario uruguayo).

La escuadra que gane tendrá un pie y medio en la Copa del Mundo 2022, algo que hará que sea un compromiso disputado por ambas selecciones. Por tal motivo, a continuación verás una lista de los mejores jugadores de todos lo tiempos de las selecciones de Perú y Uruguay.

Perú

Teodoro ‘Lolo’ Fernández

‘Lolo’ Fernández es uno de los goleadores más prolíficos de la historia del futbol peruano. Este genial delantero es un referente para el Club Universitario de Deportes, ya que jugó dicha institución durante toda su carrera.

En la selección peruana marcó 24 goles en 32 encuentros, lo que lo convierte en el cuarto goleador en la historia del Perú. Además, fue un jugador determinante en la Copa América del año 1939, en donde la selección se hizo con el título.

Foto: Grupo La República

Hugo Sotil

Reconocido delantero peruano que jugó en el FC Barcelona y logró ganar un título local con el club español. Sin embargo, antes de destacar en el conjunto catalán, destacó en Deportivo Municipal y Alianza Lima.

Sotil fue parte de la selección peruana que conquistó la Copa América del año 1975. Es considerado como el octavo jugador con más goles en la historia del Perú, con 18 goles en 62 encuentros.

Foto: elespectador

Teófilo Cubillas

Teofilo Cubillas es el tercer máximo goleador en la historia de la selección peruana con 26 goles en 81 encuentros. Formó parte de la selección peruana que obtuvo la Copa América del año 1975.

En cuanto a sus reconocimientos individuales, destacan el de mejor jugador joven del Mundial de 1970, después de obtener la bota de bronce en dicho certamen. En el año 1978 fue parte del equipo de estrellas del torneo y ganó la bota de plata.

Foto: Andina

César Cueto

Considerado como el mejor zurdo de la historia del fútbol peruano. César Cueto jugó como mediocampista o volante ofensivo. Gracias a su gran talento pudo destacar en prácticamente todos los clubes en los que jugó.

Junto a Cubillas y Sotil, formó parte de la selección peruana que logró conquistar la Copa América del año 1975 y de aquel equipo que llegó a cuartos de final del Mundial 1978.

Foto: pasefiltrado

Héctor Chumpitaz

Héctor Chumpitaz, el legendario defensor, considerado como uno de los mejores defensores de la historia de Sudamérica y del mundo, defendió la selección peruana en 105 partidos. Su gran capacidad de liderazgo lo convirtió en uno de los jugadores de futbol más destacados de Perú entre 1960 y 1970.

Foto: lapizarradeldt

Uruguay

Enzo Francescoli

Los fanáticos de River Plate conocen a la perfección al llamado “Príncipe”. Enzo Francescoli fue un talentoso delantero que jugó en grandes clubes de Europa, pero siempre se le recuerda por su paso en el club argentino, donde logró convertirse en el máximo goleador extranjero en la historia de River Plate y levantar la ansiada Copa Libertadores.

Foto: Andina

Juan Alberto Schiaffino

Juan Alberto Schiaffino fue gran delantero que destacó desde muy joven en el Club Atlético Peñarol. Además, fue uno de los artífices del campeonato del mundo conseguido en 1950.

También fue parte del club AC Milán, en donde logró levantar cuatro títulos. Schiaffino destacaba por sus pases y su capacidad de entender el juego. Por ello, es recordado como uno de los mejores jugadores sudamericanos de toda la historia.

Foto: storiedicalcio

Alcides Ghiggia

Alcides Ghiggia fue el delantero uruguayo encargado de anotar el segundo gol que silenciaría al Maracaná, ante la presencia de 200.000 brasileños, en donde la selección charrúa humilló a Brasil en su propia casa en la final de la Copa del Mundo del año 1950.

Foto: futbolmoderno

Obdulio Varela

Obdulio Varela es considerado como el mejor capitán de la historia de la selección uruguaya. Este jugador fue campeón de la Copa América 1942, campeón mundial en 1950 e ídolo del Peñarol, club en donde conquistó seis títulos nacionales. Fue el autor de la frase que motivó al conjunto charrúa para ganar la final de la Copa del Mundo de 1950:

“No piensen en toda esa gente, no miren para arriba. El partido se juega abajo y si ganamos no va a pasar nada, nunca pasó nada. Lo de afuera son de palo y en el campo seremos once para el 11. El partido se gana con los huevos en la punta de los botines”.

Foto: culturadeportiva

