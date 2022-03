¿Cómo hacer un reclamo por cobro excesivo en mi recibo de agua?

Si alguna vez has querido generar un reclamo por un cobro elevado en tu recibo de agua, esta información te será útil. En ocasiones, los medidores de agua registran un consumo inusual, ya sea por fallas que estos mismos tienen o por errores en el sistema.

En consecuencia, se realizan reclamos por las altas tarifas a pagar. Si has pasado por un caso similar, te enseñaremos las formas para presentar tu queja y así resolver este inconveniente.

Actualmente, existen dos maneras de generar un reclamo:

1. Por web

Para realizar un reclamo por web sigue estos pasos:

Clientes/Reclamos o al enlace directo: Ingresa a www.sedapal.com.pe opcióno al enlace directo: pubnginx.sedapal.com.pe/reclamosvirtuales/#/

Coloca tu número de suministro, datos personales y selecciona el tipo de reclamo.

Una vez que hayas completado todos los campos requeridos, haz clic en Enviar formulario

2. Vía telefónica

Durante el confinamiento de 2020, se habilitó el Aquafono, de lunes a domingo, durante las 24 horas del día. En este sentido, puedes realizar tu reclamo llamando al 317-8000.

¿Qué necesito para generar un reclamo?

Al momento de generar un reclamo en Sedapal es importante que tengas a la mano tu recibo y DNI.

¿Qué sucede si la empresa no hace caso a mi reclamo?

Si la empresa no te brinda una solución a lo reclamado o si la respuesta no complace tus expectativas, puedes presentarla nuevamente, con el fin de que se reconsidere.

Por otra parte, también podría apelar a la resolución de la empresa. Allí el reclamo iría a una segunda instancia, y sería derivado dentro de un plazo de cinco días hábiles a la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), con el objetivo de que sea resuelto por el Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos.

¿Cuál es el plazo para presentar mi reclamo?

Tienes un plazo máximo de dos meses para presentar tu reclamo, mismo que regirá desde la fecha en que se emitió tu recibo. En caso de existir una ampliación de reclamo luego de la fecha de la presentación inicial, se podrá realizar luego de los cinco días hábiles.

Es importante mencionar que, mientras el problema no sea resuelto, Sedapal no podrá realizar ningún cobro de la deuda del cliente, ni cortar el servicio, a menos que se incumpla con algún aspecto que no esté relacionado a la queja.