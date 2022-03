Trucos caseros para saber si estoy embarazada: ¿por qué no los recomiendan las especialistas?

En internet, se suele encontrar diferentes trucos caseros para saber si una persona está embarazada. Si bien estas prácticas están al alcance de muchas personas, las especialistas detallan que en realidad no son confiables, y que lo más adecuado es utilizar otros test de embarazo que resultan más efectivos. Pero, ¿por qué no son recomendados y cuál es el peligro que presentan?

A continuación te mostramos la razón por la cual son confiables estas pruebas, cuáles son las más efectivas que puedes realizar y los síntomas que indican que deberías realizarte una.

¿Qué tan confiables son los test de embarazo caseros?

La ginecóloga Milagros Molina, en diálogo con La República, detalla que los test de embarazo caseros no tiene validez científica y no son efectivos, por lo que deberían emplearse otro tipo de pruebas, como las de orina.

“Los test caseros no sirven. Los que sí sirven son los test de embarazo en orina, pero debe ser la primera orina de la mañana y la persona debe presentar un retraso menstrual, ya que, si no cumples estas dos condiciones, el resultado puede que no sea seguro”, precisó.

¿Existe algún riesgo para la mujer el utilizar estos test caseros?

En internet se difunden diversos test de embarazo basados en el uso de vinagre, cloro, azúcar y pasta de dientes, sin embargo, ninguno cuenta con un aval científico. En conversación con este medio, la obstetra María Elena Galarreta precisó que todas estas prácticas brindan un resultado falso y carecen de veracidad, lo cual representa un peligro para aquella persona que podría estar embarazada. La especialista precisa que, por ejemplo, podría ocurrir que la paciente ingiera un medicamento que dañe el proceso de gestación, al confiar en un falso negativo que obtuvo con estos test caseros.

Existen muchos trucos caseros poco confiable que emplean la orina como insumo para determinar si una persona está gestando. Foto: Guía Infantil

“Una persona, confiada en que le ha salido negativo, puede tomar malas decisiones o exponerse a riesgos, como productos tóxicos o ingerir medicamentos inadecuados (...) Si se tiene la duda si estás embarazada, hasta que no te hagas un diagnóstico más preciso con la prueba fidedigna, no deberías ingerir cualquier medicamento, porque podría generar problemas en el desarrollo del embrión, del feto o del recién nacido”, explicó.

¿A partir de qué momento una persona debería hacerse un test de embarazo?

La doctora Milagros Molina detalla que el test se puede realizar a partir del retraso menstrual; sin embargo, precisó que el tiempo puede variar. “Si es una mujer con ciclos irregulares, se debe esperar una semana de retraso menstrual para hacer la prueba de embarazo con la primera orina de la mañana”, indicó.

Además, agregó que, en caso el resultado no sea positivo, se puede esperar un tiempo prudente para volver a realizarlo. “Para todas las mujeres, si sale negativo, pueden esperar una semana más. Si pasaron 15 días de retraso y aún no da positivo, se debe acudir a un médico”, puntualizó.

Existen diferentes pruebas de embarazo a las que las personas pueden acceder. Foto: Pixabay

¿Qué síntomas indican que una persona debería realizarse una prueba de embarazo?

La especialista Galarreta precisó que los síntomas de gestación, aparte de la ausencia de la menstruación, pueden variar según cada persona. Sin embargo, detalló que existen algunos que son más frecuentes que te detallamos a continuación:

Náuseas.

Sueño.

Cansancio aumentado.

Senos ligeramente más grandes y sensibles.

¿Cuáles son las pruebas de embarazo más fiables?

Galarreta indicó que las pruebas de sangre son una de las opciones más acertadas para determinar si una persona está gestando, o no. La especialista señaló que estas se pueden realizar incluso antes de haber identificado el retraso menstrual.

“Las pruebas basadas en sangre son mucho más precoces en el diagnóstico y no tienes que esperar la ausencia de la menstruación para obtener un resultado fidedigno. Es mucho más acertado”, detalló.

En lo que respecta a la prueba de orina, la doctora Molina agregó que, para obtener un resultado confiable, se debe utilizar la primera emisión del día. “Siempre con la primera del día, porque es una orina concentrada. De esa forma se obtiene el diagnóstico, aunque el nivel de hormona de embarazo sea bajo”, aseguró.