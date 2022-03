¿Cuántos premios Grammy tiene Residente con Calle 13 y como solista?

La vitrina de premios de René Perez, con Calle 13 y como Residente (solista), son la prueba de su prolífica trayectoria. Después de confrontar musicalmente a J Balvin y estrenar recientemente el videoclip de “This is not America”, el músico puertorriqueño ha vuelto a estar en el epicentro de la opinión pública, a tan solo unas semanas de celebrarse los Premios Grammy 2022.

Con la última canción vuelve a reflejar en pocos minutos una semblanza a gran escala de la región latinoamericana que, según su opinión, es eclipsada por la narrativa de Estados Unidos. Entre sus versos incluso hace una mención a Túpac Amaru y hasta muestra una escena cruenta de lo que sucedió con Víctor Jara en la dictadura de Pinochet. Bajo este sello y el anterior, cuando cantaba solo reggaeton, ganó un gran número de Grammys. Conoce cuántos fueron.

¿Cuántos premios Grammy tiene René Perez con Calle 13 y como solista?

Durante su carrera musical, René Pérez ha recibido varios premios Grammy: primero como Calle 13 (junto a Eduardo Cabra Martínez) y después como solista con su seudónimo de Residente. En total ha ganado 31 galardones en esta distinción del panorama musical . El mismo cantante lo resaltó cuando tuvo una disputa hace poco con J Balvin, quien había querido boicotear esta premiación porque supuestamente no había espacio para los latinoamericanos.

“¿Si los Grammy no nos valoran, entonces por qué yo tengo 31 Grammys? Yo no soy urbano, yo no rapeo, ¿de qué género estamos hablando? Porque, por lo que vi ayer, nominaron a muchos colegas que le metieron cabrón”, le había respondido René en un video.

Estos son algunos de los premios Grammy de Residente:

Premios Grammy Latino

2006:

Mejor Video Musical Versión Corta - ¡Atrévete Te, Te!

Mejor Álbum de Música Urbana - Calle 13

Mejor Nuevo Artista - Calle 13

2007:

Best Urban Music Album - Residente O Visitante

2009:

Mejor Video Musical Versión Corta - La Perla

Mejor Canción Alternativa - No Hay Nadie Como Tú

Mejor Álbum de Música Urbana - Los De Atrás Vienen Conmigo

Álbum Del Año - Los De Atrás Vienen Conmigo

Grabación Del Año - No Hay Nadie Como Tú

2011:

Mejor Video Musical Versión Corta - Calma Pueblo

Productor del Año - Rafael Arcaute, Calle 13

Mejor Canción Tropical - Vamo’ A Portarnos Mal

Mejor Canción Alternativa - Calma Pueblo

Mejor Canción Urbana - Baile De Los Pobres

Mejor Álbum de Música Urbana - Entren Los Que Quieran

Canción Del Año - Latinoamérica

Álbum Del Año - Entren Los Que Quieran

Grabación Del Año - Latinoamérica

2014:

Mejor Canción Alternativa - El Aguante

Mejor Álbum de Música Urbana - MultiViral

2015:

Mejor Video Musical Versión Corta - Ojos Color Sol

Premios Grammy

2008:

Mejor álbum urbano latino - Residente/Visitante

Mejor Canción Urbana - Pal Norte

Solista:

2017:

Mejor Canción Urbana - Somos Anormales

Mejor Álbum de Música Urbana - Residente

2019:

Mejor Video Musical Versión Corta - Banana Papaya

2020: