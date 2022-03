Christian Domínguez e Isabel Acevedo: ¿por qué terminaron su relación?

Confiesa su verdad. Christian Domínguez puso fin a los rumores y reveló la razón por la que, según él, terminó su relación con Isabel Acevedo hace tres años: el motivo involucra a su hijo, fruto de su noviazgo con Karla Tarazona. El líder de la Gran Orquesta Internacional sorprendió a todos con su respuesta.

Como se recuerda, antes de conocerse la noticia de que Brunella Horna se convertiría en el nuevo jale del programa, hubo varios rumores sobre posibles candidatas y una de ellas fue ‘Chabelita’. Ante esta noticia, el cumbiambero dijo: “Seguramente harán un buen trío con ustedes y estaré feliz de verlas todas las mañanas desde mi hogar” y aseguró que no renovaría contrato con el magazine.

La razón, según Christian Domínguez

El exintegrante de Joven Sensación afirmó que Isabel Acevedo le puso como condición no ver a su hijo si quería tener una relación con ella. “Mi relación termina porque me da a escoger entre estar con mi niño o no estar cerca a él si es que yo tengo una vida con ella. Definitivamente, no hay punto de comparación” , sostuvo.

Explicó, además, que no lo tomó como una discusión más, pues no iba a llegar a un acuerdo con la bailarina. “Ese día murió porque no hay forma. No puedes cambiar tus sentimientos hacia un menor, nunca iba a cambiar. Si lo decía en su momento, hubiera sido lapidante, (no lo dije) porque preferí quedarme callado”, añadió.

Cabe resaltar que en ese entonces Isabel Acevedo aseguró que ella no sabía que habían terminado de manera definitiva hasta que salió a la luz el ‘ampay’ de Christian Domínguez y Pamela Franco. Según su versión, tuvieron una discusión días antes.

Christian Domínguez manda indirecta a ‘Chabelita’

Christian Domínguez participó del segmento “Viernes de juegos” en “América hoy”, un espacio donde los perdedores se someten a diversos retos impuestos por sus compañeros. Ethel Pozo le preguntó al cantante si, en caso perdiera, se atrevería a llamar a su expareja. “Yo sí respeto a la nueva pareja de su ex”, contestó el también actor. No obstante, Mariella Zanetti le refutó diciendo que no tendría nada de malo.