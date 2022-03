Jessica Newton: ¿por qué ha criticado a la Organización Miss World Perú?

Luego del polémico caso de la selección de cuatro finalistas en el Miss Perú La Pre, Jessica Newton está envuelta en otra controversia. Ahora, la ex reina de belleza ha criticado a la Organización del Miss World Perú por los resultados negativos en las últimas ediciones del Miss Mundo.

Mediante una historia en su cuenta de Instagram, la empresaria arremetió contra los organizadores del Miss World Perú e hizo una comparación con el periodo en que ella estaba a cargo, pues desde ese entonces el Perú no vuelve a sonar con una ganadora o finalista en certámenes de belleza internacionales.

“Cuando tuve el certamen: una ganadora, Maju (Mantilla); una top 3, Marina (Mora); dos semifinales, Mariana, Claudia. Desde el 2004, que lo dejé, además de criticarme, la organización no ha hecho nada. 18 años que Perú no suena”, señaló.

Jessica Newton responde tras críticas por el Miss Perú La Pre

Jessica Newton también recibió duras críticas en los últimos días luego de los resultados finales del Miss Perú La Pre. La organizadora de certámenes de belleza aseguró que no tiene relación alguna con los padres de tres concursantes que alcanzaron la final del certamen.

“No los conozco, a ninguno de ellos. Los conozco por la televisión, como los conocen ustedes, pero no los he conocido ni siquiera cuando se han inscrito. Si no estás preparado para perder, no deberías participar. Prefiero guardar silencio porque el silencio también es una respuesta clara”, indicó.