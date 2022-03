Las 6 mejores ciudades para vivir en Estados Unidos este 2022

¿Sabes cuáles son las mejores ciudades para vivir de Estados Unidos? ¿Buscas un lugar para mudarte? La variedad de las siguientes áreas de residencia destacan por el costo de vida, las ofertas laborales, las oportunidades académicas, el nivel de seguridad y por el ambiente turístico para vacacionar, según el portal Niche, especializado en proporcionar clasificaciones y reseñas sobre universidades, escuelas K-12 y vecindarios del país norteamericano.

Sea por el aspecto del inmueble, el precio, la cercanía a tus seres queridos, centros comerciales o al centro de trabajo o estudios es necesario que analices y plantees un presupuesto para residir meses o años en tu nuevo hogar.

Niche desarrolló la investigación “Mejores lugares para vivir en Estados Unidos en 2022″ y se basó en estadísticas y comentarios de expertos en vivienda con el fin de ubicar las mejores ciudades para mudarse este año.

PUEDES VER: Las 6 mejores playas de Estados Unidos para visitar este 2022.

Exterior del Wyndham Garden en Ann Arbor. Foto: ICE Portal/ Tripadvisor

Las mejores ciudades para vivir en 2022 en Estados Unidos

La investigación se basa en estadísticas y comentarios de expertos en vivienda, detalla Niche. La organización consideró estos factores para identificar los mejores sitios, ciudades, suburbios, condados y códigos postales investigando los lugares con una población superior a los 10.000 habitantes, es decir, a las grandes metrópolis.

Te compartimos la lista de las seis mejores ciudades para vivir este 2022 en Estados Unidos.

6. Ann Arbor, Michigan

A pesar de ocupar el puesto 6 en el listado, Ann Arbor es considerada como una de las mejores ciudades para formar una familia dentro de Estados Unidos, de acuerdo al estudio.

Cuenta con llamativas ofertas académicas de alto perfil, viviendas a costo accesible, diversas oportunidades de empleo y atracciones populares como Matthaei Botanical Gardens, University of Michigan Museum of Art, University of Michigan, County Farm Park y Gallup Park.

5. Overland Park, Kansas

Overland destaca por ser considerada como la mejor ciudad para comprar una casa en Estados Unidos, según el valor de la vivienda, los impuestos sobre la propiedad, tasas de propiedad, tenencias inmobiliarias y el costo de vida en general.

Localizado en Kansas City, Overland Park es reconocida por sus ofertas académicas, tasas altas de empleo y actividades al aire libre seguras y atracciones para toda tu familia.

Vista de una calle en Overland Park, Kansas. Foto: Psicología y Mente

4. Arlington, Virginia

El cuarto puesto del listado lo obtiene la ciudad de Arlington debido a la calidad de sus escuelas públicas, vida nocturna, destino de viajeros internacionales, transporte público accesible, belleza y seguridad.

Como está cercana a Washington DC, convive con el metro que transporte a los viajeros todos los días de forma fácil y rápida.

Algunas atracciones de Airlingon son el Pentagon Memorial, John F. Kennedy Gravesite, Fort Mayer, The Observation Deck at CEB Tower, Air Memorial y Signature Theater, consideradas por el portal especializado en viajes TripAdvisor como las mejores opciones de visita en 2022.

3. Naperville, Illinois

Este suburbio de Chicago fue denominado como el número uno para criar a una familia en todo el país. Naperville puede presumir albergar a las mejores escuelas públicas, una baja tasa de criminalidad y un costo de vida muy accesible para familias de hasta cuatro personas.

Es reconocido por sus actividades al aire libre, paseos por el río, museos y centros comerciales.

2. Cambridge, Massachusetts

Fue elegida como la mejor para jóvenes profesionales en Estados Unidos gracias a sus residentes que se mudaron para desarrollar sus oportunidades laborales, acceso al entretenimiento y vida nocturna. También destacan los restaurantes, espacios públicos y viviendas asequibles.

Según Niche, Cambridge alberga a algunas de las mejores escuelas de EE. UU. y el mundo, como Harvard y el Instituto de Tecnología de Massachusetts.

1. The Woodlands, Texas

Está ubicada en Houston. Ocupa el primer lugar del ranking gracias al nivel escolar que ofrece en cuanto a la calidad de enseñanza pública e instalaciones.

La exploración halló también que hay una baja tasa de criminalidad, costo de vida asequible y comodidades para toda la familia.

Y si te preguntas por sus atractivos turísticos, resaltan las reservas naturales, centros comerciales, vida nocturna y gastronomía.

Calles de centro comercial en The Woodlands, Texas. Foto: captura/ Travels15926/ Tripadvisor

Los mejores condados para vivir en 2022 en Estados Unidos

Asimismo, la investigación de Niche explora sobre los mejores lugares para mudarse este año. La organización identificó que los principales condados para cambiar de vivienda fueron: