¿Qué dijo Dalia Durán para explicar por qué no trabaja con el ‘Mero Loco’ ni Andrés Hurtado?

Tras ser desalojada del departamento donde vivía con sus hijos y mudarse a otro distrito, la modelo Dalia Durán consiguió trabajo en una conocida cevichería; no obstante, llegó dos horas tarde a su nuevo trabajo y, ante la sorpresa de la prensa, no ofreció disculpas por el retraso. En cambió, solicitó la comprensión del dueño del local, esto debido a que se viene adaptando a su nuevo horario.

La cubana, quien reside ahora en el distrito de Comas, refirió que vive lejos de su nuevo centro de labores, ubicado en La Victoria, así como también responsabilizó al caótico tráfico que se vive en calles limeñas. Sin embargo, eso no impidió que declare a la prensa, quien esperaba su ingreso. Sobre el cuidado de sus hijos, la expareja de John Kelvin agregó que la están apoyando bastante. “Incluso una vecina me ha apoyado hoy cuidándolos para que yo pueda venir a trabajar”, afirmó.

¿Por qué Dalia Durán no aceptó trabajar con el ‘Mero Loco’ ni Andrés Hurtado?

Al ser consultada por no aceptar trabajar con Eddie Hidalgo, más conocido como el ‘Mero Loco’ y el conductor Andrés Hurtado, la también anfitriona respondió que ya tenía otros compromisos laborales.

“Ya tengo compromisos y sería no cumplir. Ya estoy acá los fines de semana y de lunes a viernes trabajo en otro lado también, pero igual no descarto. Si en algún momento estoy sin empleo acá o en otro lugar, yo no descarto ningún tipo de trabajo mientras eso represente un ingreso para mi hogar”, agregó.