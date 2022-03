¿Cómo limpiar la refrigeradora y dejarla sin malos olores?

La refrigeradora es uno de los electrodomésticos más importantes del hogar, ya que se usa para mantener los alimentos frescos o preservarlos. Sin embargo, después de meses de uso, los restos de alimentos hacen que el mal olor se impregne en todo el interior. Por eso, te mostramos una guía para limpiar la nevera de forma sencilla.

Con los siguientes trucos caseros, este elemento de tu hogar quedará impecable. Además, te mostramos distintos trucos caseros para quitar el mal aroma, con insumos que puedes encontrar en la bodega o supermercado más cercano.

¿Cómo limpiar la refrigeradora?

Si no has limpiado tu refrigeradora desde hace meses, es momento que realices una limpieza a fondo de manera interna y externa, esto servirá para dejarla como nueva y que el mal olor no se acumule. Solo debes seguir los siguientes pasos:

Desenchufa y desocupa la refrigeradora.

Retira todos los alimentos que se encuentren en el interior.

Quita con mucho cuidado bandejas, cajones y demás compartimentos y límpialas con un paño húmedo.

Emplea utensilios de limpieza adecuados, como guantes de plástico, paños o esponjas.

Evita utilizar productos químicos que puedan impregnarse en las superficies.

Prepara una mezcla de agua y bicarbonato de sodio en una proporción de 50% y 50%.

Aplica la mezcla con una esponja en los estantes, cajones y superficies del interior de la nevera.

Si hay una mancha difícil de limpiar, aplica sobre ella una mezcla de bicarbonato de sodio con vinagre, déjala reposar por cinco minutos y luego enjuaga con agua tibia.

Después de que hayas refregado todo el interior de la nevera con la mezcla, enjuaga las superficies con ayuda de otro paño húmedo y luego deja secar.

Luego que el interior se encuentre limpio y seco, regresa las repisas, cajones y demás compartimentos a la refrigeradora.

Conecta la refrigeradora antes de colocar alimentos para que obtenga la temperatura adecuada en su interior.

Debes limpiar la refrigeradora siguiendo un orden y con mucho cuidado. Foto: purotip

Trucos caseros para quitar el mal olor de la refrigeradora

Después de que hayas limpiado la refrigeradora limpia, es importante darle algunos cuidados para que los malos olores no regresen. Para esto puedes recurrir a ingredientes naturales.

Avena y vinagre

Estos dos productos son eficaces para neutralizar el mal olor de la refrigeradora. Aunque deben usarse por separado, solo debes llenar una taza de vinagre blanco o en un bol de aluminio, echar avena y dejarlos por 24 horas para que el aroma desagradable desaparezca de la nevera.

El vinagre blanco es un gran agente de limpieza. Foto: cocinafacil

Bicarbonato de sodio

El bicarbonato de sodio es un producto que se emplea para limpiar la mayoría de utensilios de cocina, en este caso su empleo será para quitar el mal olor de la nevera. Debes dejar un recipiente lleno durante 24 en el interior de la refrigeradora y notarás el cambio.

El bicarbonato de sodio es un producto que se usa para distintas tareas, entre ellas la limpieza. Foto: ecoesfera

Esencia de naranja o vainilla

Solo debes cortar una naranja en rodajas y colocarla en un recipiente dentro de la nevera, el aroma hará que los malos olores se vayan. La segunda opción es remojar una bola de algodón con esencia de vainilla y dejarla durante un par de horas dentro del refrigerador.

Papa sin cáscara

Otro elemento que actúa como absorbente de olores es la papa. Quítale la cáscara y déjala en el interior de la refrigeradora por dos o tres días. Después, se recomienda cambiarla por otra papa para renovar el efecto absorbente dentro de la nevera.