San Marcos: ¿por qué se anuló la prueba de admisión 2022-II?

La rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Jerí Ramón, anunció a través de una inesperada conferencia de prensa la nulidad total del proceso de admisión 2022-II para ingresar a la Decana de América debido a una presunta filtración de las preguntas de los exámenes.

En ese sentido, la funcionaria se dirigió a los rectores y autoridades que la acompañaron en actividad, que tomó por sorpresa tanto a postulantes, padres de familia y público en general.

¿Qué dijo la rectora Jerí Ramón tras suspensión de examen de admisión?

La máxima autoridad de esa casa de estudios inició su discurso al señalar que se veían “en la necesidad” de declarar nulo todo el proceso de admisión 2022-II por la filtración del examen. “Ante la ausencia de la fiscal de prevención de delito de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se ve en la necesidad de declarar la nulidad de todo el proceso de admisión 2022-II por haberse filtrado la prueba en horas de desarrollo de este examen”, señaló Ramón Ruffner.

Dicha suspensión aplicará a todas las fechas del examen, tanto para las que se desarrollaron el sábado 12, domingo 13 y las de este fin de semana, en la que postularon miles de estudiantes en busca de una vacante.

“Suspender las pruebas, incluyendo las pruebas del sábado 12, domingo 13, del día de hoy (19 de marzo) y de mañana (20 de marzo), totalmente”, explicó la rectora.

¿Qué pasará con los pagos realizados por concepto de examen de admisión?

Pese a que el proceso de admisión se vio truncado por estas presuntas irregularidades, Jerí Ramón señaló que “el pago de los postulantes queda asegurado y se programará para una nueva fecha el examen tomando todas las prevenciones habidas y por haber”.

También precisó que esta decisión tiene la finalidad de “entender la salvaguarda del prestigio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos”.

Rectora Jerí Ramón pide comprensión a estudiantes y padres de familia

El proceso de admisión se venía realizando bajo la modalidad presencial y con la participación de 26.159 jóvenes que postulaban gradualmente. Ante esta realidad, la rectora Jerí Ramón pidió comprensión a los estudiantes y padres de familia.