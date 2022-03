¿Cuáles son los caminos legales para que Alberto Fujimori regrese a prisión?

El 17 de marzo de 2022 es una fecha que estará marcada por la polémica decisión del Tribunal Constitucional (TC). Este organismo autónomo declaró fundado el hábeas corpus presentado contra la sentencia que había anulado el indulto humanitario al expresidente Alberto Fujimori, concesión que se había admitido durante la gestión de Pedro Pablo Kuczynski en diciembre de 2017 para que no sea vacado por el Congreso de aquella época.

El exdictador, quien viene cumpliendo una condena de 25 años de cárcel por los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos y que debía salir el 2033, recuperará su libertad a la edad de 83 años. Los deudos y familiares de las víctimas han rechazado completamente esta decisión del TC y buscan revertir esta situación a fin de encontrar justicia para sus seres queridos.

Cientos de manifestantes salieron a las calles para mostrar su desacuerdo por el fallo del TC. Foto: Antonio Melgarejo/La República

¿Cuáles son las vías para que Fujimori vuelva a prisión?

Al respecto, los especialistas consultados por este medio, que indicaron que la sentencia del TC que le devuelve el indulto a Fujimori sería inconstitucional, precisaron que existen dos vías para anularla.

De acuerdo a un informe de LR Data, el Gobierno debe marcar una postura contundente frente a este proceso. ¿En qué sentido? El presidente de la República Pedro Castillo tendría que anular a través de decreto supremo (DS) la gracia presidencial otorgada a Fujimori. Así, el Gobierno le ahorraría un trámite legal internacional al Estado.

Para entender más este primer escenario, el abogado especialista en derechos humanos y lucha anticorrupción, Julio Arbizu, lo explica más a detalle. “ Lo que puede hacer el presidente es revocar este DS que le dio el indulto ilegal a Alberto Fujimori y que se afronten las consecuencias de lo que pueda pasar. Yo creo perfectamente que ese es un escenario posible”, señaló en diálogo con La República.

No obstante, Carlos Mesía, expresidente del TC, está en desacuerdo con la apreciación de Arbizu, y explicó los motivos. “El indulto, si bien es una facultad presidencial, una vez que se da, ni el propio presidente la puede cambiar. Así como los jueces, no pueden cambiar sus sentencias , el presidente no puede modificar el indulto porque este tiene la condición de cosa juzgada”, agregó para RPP Noticias.

En ese sentido, el exmagistrado aclaró que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sí podría determinar que el Tribunal Constitucional quebrantó el pacto internacional y lograría obligar al Estado peruano a regresar a Alberto Fujimori a la cárcel.

Para Iris Jave, politóloga especialista en democracia, memoria y posconflicto, la actual gestión liderada por el presidente Castillo envía un mensaje blando respecto al indulto. Eso no quiere decir, según ella, que existan elementos para afirmar que hay una negociación con la oposición para evitar el proceso de vacancia que afronta el actual mandatario del Perú.

“ Entiendo que esté la suspicacia de que se canjee un indulto por la vacancia, más cuando esto ya se hizo con el expresidente PPK. Por eso precisamente se anuló el indulto: para evitar su vacancia. Pero no hay elementos (de) que esa sea la razón ahora; sin embargo, sí creo que es un Gobierno débil , demagógico y populista que actúa generando respuestas para el corto plazo”, mencionó Jave.

En tanto, de acuerdo al análisis de José Alejandro Godoy, politólogo y autor de “El último dictador”, el gobierno de turno no decidirá nada. “Yo creo que van a quedarse de perfil, van a buscar quizá que las víctimas sean las que hagan el trabajo. Lo cual es bastante penoso para el Estado peruano, teniendo en cuenta que será al Estado peruano a quien se va a juzgar por este tipo de hechos”, lamenta. Por ello, Godoy sugiere que el mejor escenario es que la Corte IDH resuelva el caso y que finalmente se restituya la condena de Alberto Fujimori .

Las movilizaciones se concentraron en la Plaza San Martín y recorrieron las calles del Centro de Lima. Foto: Antonio Melgarejo/La República

Sin embargo, Lucía Santos, abogada especialista en temas de género y derechos humanos, propone otra alternativa. “El tema de la Corte IDH va a demorar, no es un proceso expedito, se alargan los plazos. Por eso, se deberían tomar ambos caminos, incluyendo la anulación del indulto de parte del presidente Castillo. Lo que también se podría hacer es presionar internamente para que el Gobierno tome una postura”, finalizó.