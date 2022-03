Brunella Torpoco volvió a vivir momentos de terror. Durante un concierto del Festival de La Victoria el último martes 15 de marzo, la joven cantante se vio envuelta en medio de una balacera, donde no tuvo éxito al intentar calmar los ánimos mientras era protegida por miembros de su orquesta. El enfrentamiento entre las dos bandas acabó con la muerte de una persona.

Sin embargo, esta no es la primera ocasión en que la salsera de 22 años afronta una situación similar. El 18 de noviembre del 2021, la vocalista chalaca fue atacada a balazos por un caso de cobro de cupos cuando salía de su domicilio en La Perla. Afortunadamente no salió herida.

En las siguientes líneas, entérate la razón de la lamentable decisión de Brunella Torpoco de retirarse definitivamente de la música.

¿Por qué Brunella Torpoco se retira de la música?

A través de un extenso comunicado difundido por sus redes sociales, la salsera Brunella Torpoco anunció su retiro de los escenarios. Esta determinación de la cantante es adoptada por su seguridad y la de su familia.

“Gracias infinita a toda la gente que me apoyó en este corto tiempo que he estado en los escenarios, he tomado la decisión de alejarme de la música por la seguridad de mi familia y mi tranquilidad. Solo terminaré con los contratos que ya tengo, no puedo quedar mal con los trabajos pendientes. Ya no me llamen para trabajos, por favor. Esta vez, la delincuencia y la inseguridad que pasa mi Callao truncó mis sueños”, expresó la joven artista.

Del mismo modo, señaló que cumplirá con los contratos que ya tenía pactados por un tema de responsabilidad y que durante sus últimas presentaciones brindará lo mejor de ella: “ Siempre estaré agradecida con todos los que me apoyan y siempre tendré presente que di todo de mí para dejar el Callao en alto, pero no me dejaron lograrlo”.