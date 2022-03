¿Quién es la madre de Alejandra Baigorria y por qué es criticada en redes sociales?

Mientras que la popularidad de Alejandra Baigorria arrancó tras su participación en “Combate” y “Esto es Guerra” y se afianzó al convertirse en la ‘rubia de Gamarra’; su madre, Verónica Alcalá, acaparó las pantallas de los 90 gracias a su sección de aeróbicos del programa deportivo Zona de Impacto. Ahora ambas son figuras públicas y sus trayectorias no están libres de escándalos.

Tal es el caso de Alcalá, quien el último 16 de marzo fue protagonista en la edición de “Magaly TV, La Firme” por golpear y pelearse con menores de edad. Ella argumentó, en medio de gritos, que todo era por defender a su hijo.

Usuarios reaccionan tras el altercado

El video reproducido en el programa de Magaly registró la agresión: “¡Le has pegado a mi hijo! ¡Le has pegado! Mi hijo es un caballero. Tú vas a estar muerto. Te vas a acordar de mí, ¿me entiendes? Con mi hijo no te vas a meter”, expresó la enfuercida Alcalá hacia un menor de edad, a quien luego golpeó en el rostro.

De inmediato, un segundo joven se acercó a la escena para defender a su amigo, pero Verónica Alcalá continuó con los amedrentamientos e incluso agredió a quien se encontraba grabando la escena. El grupo decidió retirarse del lugar entre los gritos la madre de Baigorria: “Sigan caminando. Avancen como ratas que son. Avanza como rata que eres. Se van acordar de mí, mier***, de mí. A mi hijo no lo toca nadie”.

“Realmente, repudiable la actitud matonesca y violenta de Verónica Alcalá, la madre de La Baigorria agrediendo a un menor de edad. Indignante”, “No es primera vez que Verónica Alcalá, tiene esa matonería, ya que tiene 2 denuncias por agredir a un trabajador del municipio de La Victoria y a su expareja”, “Vergüenza ajena con esa tipa”, “Brava la tía Verónica Alcalá, madre de Alejandra Baigorria, perdió los papeles contra un menor en lugar de recurrir donde los padres de los chibolos”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en Twitter.

Pero no solo en esta plataformas los usuarios dejaron entrever su parecer, también en Instagram: los detractores no dudaron en comentar sus publicaciones. Por su parte, Alcalá sigue activa en sus redes, pero no se ha pronunciado al respecto. Tampoco lo ha hecho Alejandra Baigorria, su hija.