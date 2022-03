La historia detrás de “Something in the way”, canción que se escucha en “The Batman”

“The Batman” es la nueva película del Hombre Murciélago, la cinta protagonizada por Robert Pattinson es considerada por un gran número de fanáticos y críticos de cine como una de las mejores adaptaciones del superhéroe de Ciudad Gótica.

Los puntos fuertes que sobresalen en el largometraje de Matt Reeves son las interpretaciones, los antagonistas y la banda sonora. En este último apartado, el OST compuesto por Michael Giacchino funciona en escenas claves de la película, pero el tema más reconocido por el público es “Something in the way”, del grupo Nirvana.

“Something in the way”, el tema de Nirvana que regresó con The Batman

Esta canción cuenta con un tono oscuro, el cual calza a la perfección con la película. Sin embargo, este tema cuenta con una historia peculiar. Lanzado en el año 1991, “Something in the way” pertenece al álbum Nevermind, de la banda estadounidense de grunge, Nirvana.

A principios de la década de los noventa, Nirvana se dedicó a grabar su segundo material discográfico. Esta canción es la que cierra el disco y la idea original era que Krist Novoselic y Dave Grohl, bajista y baterista de la banda, la grabaran solos.

No obstante, el productor musical, Bucth Vig, decidió que Kurt Cobain grabara el tema y quedó sorprendido por como sonaba la voz del vocalista. Durante el último día de grabaciones de “Nevermind”, el grupo convocó a Kirk Canning para que se encargara de grabar la parte del violonchelo que se escucha en los coros.

El disco Nevermind salió a la venta el 24 de septiembre de 1991. Foto: DGC Records

La historia detrás de “Something in the way”

Según reporta el portal Screen Rant, Kurt Cobain escribió la canción con la intención de expresar un sentimiento de soledad, es por ese motivo que el tema comienza con un ritmo lento. Se sabe que Cobain atravesaba por problemas económicos cuando compuso “Something in the way”.

El cantante indicó en una entrevista para el libro “Come as you are: the story of Nirvana”, que en aquellos meses dormía bajo el puente de Young Street en Aberdeen , después de que lo echaran de su casa, aunque recalcó que no es una canción autobiográfica, destacó que sí reflejaba lo que no era tener un hogar y estar solo.

“La escribí como si estuviera viviendo debajo del puente y me estuviera muriendo de SIDA, si estuviera enfermo y no pudiera moverme y fuera una persona de la calle. Esa era una especie de fantasía. Si hubiera estado enfermo, no habría podido moverme y me habrían considerado solo como un vagabundo. En el pasaje he añadido esta fantasía”, indicó el fallecido vocalista de Nirvana.

Años después de la muerte de Cobain, su hermana y Krist Novoselic desmintieron el relato del vocalista. Incluso, en el año 2001, Charles Cross, escritor de la biografía de Cobain, titulada “Heavier than heaven”, afirmó lo siguiente: “La marea del río Wishkah se lo hubiera llevado si este hubiera pasado una noche ahí. En realidad, Cobain pasaba su tiempo durmiendo en casas de amigos, cajas de cartón, apartamentos abandonados y salas de espera de hospitales del pueblo”.

“Something in the way” se populariza en Spotify gracias a “The Batman”

Según dio a conocer Spotify, “Something in the way” aumentó en un 1.200% sus reproducciones globales. Buenas noticias para los seguidores de la película “The Batman” y la emblemática banda de rock.

Asimismo, se registró un aumento de más del 710% en las reproducciones globales de la banda sonora de la cinta. El tema central aumentó en un 900%, mientras que “The Riddler” se incrementó en un 830%.

“The Batman” - sinopsis oficial

En su segundo año luchando contra el crimen, Batman explora la corrupción que existe en Ciudad Gótica y el vínculo que tiene con su propia familia. Además, tendrá que investigar la ola de asesinatos realizados por el villano conocido como el Acertijo.

“The Batman” - elenco y personajes