¿Cuánto dinero gana Bad Bunny por “Safaera” luego de que Missy Elliott le ganara el juicio?

La canción “Safaera”, del disco “YHLQMDLG” de Bad Bunny, convirtió al cantante de género urbano en el artista más escuchado de Spotify en 2020. No obstante, este gran éxito le trajo más de un problema, ya que perdió una demanda por plagio ante la cantante de rap estadpunidense Missy Elliott

“Safaera” usa arreglos de la canción ‘Get ur freak on’, éxito de Missy Elliott en la década de los 2000. Por ello, la rapera estadounidense entabló un proceso en contra de Bad Bunny, y que terminó afectando también a los intérpretes invitados de Benito, Ñengo y Flow, junto con el dúo Jowell y Randy.

Bad Bunny escaló a la fama producto de su talento que fue puesto en práctica en la productora Hear This Music. Foto: AFP

¿Cuánto gana Bad Bunny por “Safaera”?

Fue justamente el reguetonero Jowell, en un reciente entrevista, quien reveló cómo fue la afectación económica que sufrieron tras la demanda de Elliott. “Si esa canción hubiera sido una canción normal y corriente de cualquiera, por ahí como la que nosotros sacamos, nadie se hubiera metido”, analizó Jowell en el canal de Youtube Molusco.

“Se quedaron con todo. Lo que pasa es que legalmente ellos no me pueden sacar porque yo escribí ahí, así que me dieron el 1% a mí, 1% a Randy, y se quedaron con todo ellos. Hasta Bad (Bunny) cobra como 1% también. Nosotros nos fuimos hasta abajo con esa canción, tuvimos que cederla ”, explicó el intérprete. Jowell también dijo que, previo al proceso por plagio, le correspondía hasta el 20% de las ganancias.

Estos “errores grandísimos en la producción”, a decir de Jowell, llevaron a que otros artistas interpongan demandas sobre la autoría de otros temas del disco. AOM Music, representante de DJ Playero, alega que tres producciones suyas fueron tomadas sin consentimiento por Bad Bunny. Por ello, han interpuesto reclamos que llegarían a los 150.000 dólares por cada pieza musical.

Bad Bunny y el éxito de “Safaera”

”Safaera” fue lanzada el 29 de febrero del 2020 dentro del segundo álbum de estudio de Bad Bunny, “YHLQMDLG”. En el 2021, el tema superó los 9.000 millones de reproducciones en Spotify, mientras que el videoclip tiene más de 330 millones de visualizaciones en YouTube.

En 2021, Bad Bunny fue el gran ganador de los Latin Billboard, donde consiguió 10 premios producto de sus 22 nominaciones y los celebró cantando “Safaera” a capela. El gran éxito de la canción derivó en retos virales en redes sociales, como el “Safaera challenge” de Tik Tok.

¿Quién es Missy Elliott, la cantante que ganó el juicio a Bad Bunny?

Melissa Arnette Elliott, mejor conocida en la industria musical como Missy Elliott, es una rapera, compositora, productora de discos, bailarina, filántropa y cantante de hip-hop. La polifuncional artista nació el 1 de julio de 1971 en Portsmouth, Virginia, Estados Unidos.

La rapera estadounidense ha participado recientemente en el show del entretiempo del Super Bowl 2022, denotando que aún sigue vigente en el ámbito del hip hop americano. Elliott empezó su auge musical cuando lanzó su álbum titulado “Da real world”, en 1999, y produjo los sencillos “She’s a bitch”, “All n my grill” y el hit “Hot boyz”, que ingresó al top 5 del Billboard Hot 100.