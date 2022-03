Jefferson Farfán: ¿cuál es el estado de su lesión y cuándo volvería a jugar en Alianza Lima?

Ya se han disputado 6 fechas de la Liga 1 Betsson 2022 y uno de los referentes de Alianza Lima aún no suma minutos de juego. Se trata de Jefferson Farfán, jugador importante en la obtención del titulo 2021 para los blanquiazules, que hoy se encuentra inactivo por una lesión a la rodilla. Desde tienda intima, José Bellina habló acerca de situación física de la ‘foquita’ y el tiempo establecido de recuperación.

Jefferson Farfán es uno de los mejores jugadores que ha tenido el Perú en toda su historia. Ser el máximo goleador por la selección nacional en procesos eliminatorios (16 dianas) y su reconocida trayectoria en equipos de alta competencia en Europa lo avalan.

Sin embargo, hay un constante problema que ha a perseguido a ‘Jeffry’ desde que estaba en el “Viejo continente”: las lesiones. En el 2014, Farfán sufrió un desgaste en el cartílago de su rodilla derecha que lo dejó fuera de las canchas por 9 meses cuando jugaba en Alemania . Luego de 5 años por un partido en Copa América, “el 10 de la calle” padeció un desprendimiento del cartílago de su rodilla izquierda.

Tras superar su última lesión, JF10 firmó por Alianza Lima en el 2021. Tras un proceso de rehabilitación, el jugador comenzó a jugar los últimos 20 a 25 minutos de cada partido, coronándose campeón nacional con los victorianos en ese mismo año. No obstante, en lo que va del 2022 Farfán no ha completado un minuto en cancha debido a la herida que padece en la rodilla izquierda desde el 2019.

¿Cuál es el estado de la lesión de Jefferson Farfán?

Con respecto al estado de la lesión de Jefferson Farfán, el gerente deportivo de Alianza Lima explicó que el exjugador del PSV se encuentra en proceso de rehabilitación para regresar al once de Carlos Bustos.

“Jefferson tiene una lesión en la rodilla que se encuentra en un constante proceso de rehabilitación. Ahora él, en conjunto con el Departamento Médico de Alianza Lima, están evaluando opciones con segundas opiniones para un mejor posible regreso”, dijo Bellina a GOLPERÚ.

¿Cuándo volvería a jugar Jefferson Farfán en Alianza Lima?

Jeffersón Farfán aún no tiene una fecha definida de regreso a la canchas. Así lo confirmó José Bellina. “Hoy por hoy no hay una fecha específica (de su retorno), estamos esperando que pueda volver al máximo nivel. No hay ninguna incomodidad, sabíamos que tenía algunas situaciones, queremos que él esté bien”, explicó.