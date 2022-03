Jesús Alzamora sobre pago a chico reality: “Gana en un día lo que yo en un mes”

Jesús Alzamora hizo noticia en los últimos días tras revelar el verdadero motivo de su alejamiento de la televisión peruana en señal abierta. El exconductor de “Yo soy” actualmente trabaja en su propio canal de YouTube donde realiza divertidas entrevistas a distintos personajes de la farándula nacional.

El también actor contó que su experiencia por la TV no le dejó buenos recuerdos. En una reciente entrevista con el youtuber Jorge Talavera recordó que sufrió de un cuadro de estrés cuando era presentador, tras enterarse de que un chico reality ganaba en un día de trabajo lo que él percibía por un mes de labores.

“En la televisión abierta me habían dicho: ‘te vamos a hacer un aumento’, porque tenía un sueldo que no correspondía al trabajo que estaba haciendo. Pero, había visto una factura de un chico reality que había llegado al programa y, por ir una vez, le habían pagado el mismo sueldo que yo ganaba al mes . O sea, yo me he preparado, he estudiado, he trabajado, no me pareció justo ”, expresó Alzamora.

De igual manera, afirmó que en la pantalla chica le dan más cabida a los personajes que generan más polémica y consideró que el trabajo en la mencionada industria prevalecía el rating más que las capacidades de los trabajadores.