Rosalía y Harry Styles: ¿cuál es la curiosa anécdota que los vincula?

La popular Rosalía acudió como invitada al programa “The tonight show” y desató las risas no solo por guardar su teléfono móvil en la bota, sino también por mostrarle a Jimmy Fallon una conversación que sostuvo Harry Styles con alguien que se hizo pasar por ella. La también conocida como ‘Motomami’ había cambiado de número y el exintegrante de One Direction no lo sabía.

La española obtuvo las capturas de pantalla luego de que el propio Harry le hablara a su cuenta de Instagram para indicarle que los mensajes eran confusos. ¿Quieres saber cómo empezó esta divertida comunicación? No dejes de leer la nota.

PUEDES VER: Rosalía sorprende a Jimmy Fallon al revelar dónde esconde el celular

¿Qué le dijo Harry Styles a Rosalía?

Con la intención de felicitarla por un lanzamiento musical, el británico le envió un fragmento de la canción y un “Esto es hermoso”. El actual usuario del número contestó “Lo sé, querido” y Harry continuó con “Lo amo”. Pero la parte graciosa vino después:

Usuario: Te amo.

Harry: Te amo también.

Usuario: Haha, disculpa. Estás equivocado. No sé quién eres.

Harry: Estoy confundido.

Usuario: Este número le perteneció a alguien antes, pero ahora es mi número. Así que no me molestes más. ¡Buenas noches!

Durante la transmisión, Rosalía comentó entre risas: “Imagina a esa persona viendo el show de Jimmy Fallon y cayendo en cuenta de que le dijo a Harry Styles que no la molestara más”. Ahora los fanáticos de ambos artistas se preguntan qué canción originó esta divertida conversación.

Rosalía: el diccionario “Motomami”

El nombre de sus canciones ha sido la parte más llamativa de este álbum. La cantante dio a conocer cómo se llamarán algunas de sus próximas creaciones y su respectiva explicación: