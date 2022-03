John Kelvin se encuentra hace más de ocho meses recluido en el penal de San Juan de Lurigancho, luego de ser denunciado por violencia física y sexual contra su expareja Dalia Durán. En los últimos días, el artista rompió su silencio y reapareció en redes sociales.

“Ocho meses de silencio. ¡Es momento de hablar! No voy a permitir que se beneficien del dolor ajeno y la sobreexposición de mi sangre. A mis hijos decirles que no están solos y que los amo con todo mi corazón. Siempre seremos padres, siempre velaremos por su bienestar. Nunca estuvieron ni estarán solos...”, escribió el cantante.

Publicación de Jhon Kelvin Foto: Facebook

Respuesta de Dalia Durán

Dalia Durán señaló que no busca aprovecharse de sus hijos para obtener ayuda de la gente y que no se siente identificada con el mensaje que envió su expareja John Kelvin en redes sociales. El cantante se pronunció hace unos días desde el penal de San Juan de Lurigancho y pidió que no sobreexpongan a sus hijos mediáticamente.

“Jamás me aprovecharía de mis bebés. Imagino (que el mensaje) debe ser para los medios de comunicación”, comentó Dalia para Trome.

Por otro lado, aclaró que solo está enfocada en el bienestar de sus hijos, pese a las adversidades. “Mi intención, en ningún momento, ha sido generar pena. Tuve una recaída emocional, pero para mí no hay imposibles. Mis hijos me tienen a mí y a nadie más y yo dejaré la lloradera porque de nada me sirve“, explicó.

Dalia Durán responde al mensaje que envió John Kelvin mediante redes sociales. Foto: composición Instagram

Canales de ayuda

Si conoces a alguna persona que haya sido afectado o involucrado en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).