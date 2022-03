¿Qué dijo Bryan Arámbulo sobre excesiva seguridad en concierto?

Bryan Arámbulo estuvo en la polémica por difundirse un video donde sale resguardado con excesiva seguridad tras un concierto que realizó en un local de Carquin, en Huaura. Por tal razón, el 12 de marzo, fue invitado al programa de “JB en ATV”, donde le preguntaron al respecto. Él mencionó que era por los ataques que recibió en redes sociales. En esa línea, aseguró que no se le suben los humos.

“A mí no me cuida ni el perro que tengo (risas)”, dijo a modo de bromas el intérprete de “Juro que te amo”. “Los promotores que nos contratan siempre ponen su gente de seguridad”, comenzó diciendo el joven.

“Ellos dicen ‘jalen al artista y llévenlo directamente al escenario’. Varias veces me he molestado porque les digo que me dejen caminar tranquilo. Yo no tengo seguridad, somos un grupo humilde”, aclaró Bryan Arámbulo.

También se refirió a sus seguidores que lo esperan tras cada presentación y trató de explicar por qué se siente seguro al ser resguardado. “No les voy a mentir, hubo eventos en los que he sentido que me han metido la mano por todos lados. Me ha pasado que me han empujado y hasta arañado, pero es parte de (ser famoso)”, añadió.