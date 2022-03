Miss Perú La Pre: ¿quiénes y por qué han denunciado irregularidades en el concurso?

Luego de conocerse los resultados de la semifinal del Miss Perú La Pre, llevada a cabo el último 11 de marzo y que tuvo como elegidas a las participantes Kyara Villanella, Gaela Barraza, Alondra Huarac y Mía Loveday, se ha desatado una serie de críticas. Por medio de sus redes sociales, antiguas excandidatas y exparticipantes han cuestionado el proceso de elección y los resultados finales.

Te contamos qué han comentado las jóvenes modelos sobre la elección de las cuatro finalistas que se disputarán la corona.

¿Por qué han denunciado irregularidades en el concurso?

Camila Hernández Macera, una de las candidatas que no quedó seleccionada, expresó mediante sus historia de Instagram la supuesta existencia de irregularidades en la elección de las finalistas al Miss Perú La Pre.

“Todo estaba arreglado lamentablemente. Nunca quise creerlo ni aceptarlo, pero lamentablemente fue así y no lo digo porque no haya pasado. Creo que todas sabemos quiénes pasaron sin mover un dedo por otros motivos”, se puede leer en su mensaje de Instagram.

¿Quiénes son las exparticipantes que han denunciado irregularidades en el concurso?

A ella se han sumado también otras exparticipantes. Las jóvenes modelos Zoe Deyanan, Luciana Maldonado, Dayanna Jireh y Evelyn Navarrete expresaron su descontento por la elección.

Zoe Deyanan

La joven modelo publicó en su Instagram un mensaje de apoyo a Camila Hernández y resaltó que se s entía decepcionada.

“Dos de las ganadoras no cumplieron con todos los retos, pasaron así de fácil. Soy una candidata que, al igual que Camila Hernández, estoy indignada y decepcionada. Creo que al igual que todas, estábamos con esa ilusión de hacer una competencia sana; muchos puntos del contrato no se cumplieron. ¿Qué clase de empoderamiento a adolescentes es esto? No solo lo digo por mí, sino que también hubo chicas que realmente merecían ganar el top 10 y hasta el top 20″, comentó.

“Miss Perú La Pre, para la próxima sean sinceros y mejor nos hubieran dicho: ‘Chicas, esto solo es un taller de preparación y no participarán de ningún concurso. Ustedes deciden si se matriculan o no’. Todo el esfuerzo que le pusimos fue en vano”, se puede leer en el mensaje de Zoe.

La excandidata Zoe Deyanan disgustada con la organización del Miss Perú La Pre. Foto: Zoe Deyanan/Instagram

Asimismo, remarcó que el certamen estaba “arreglado”. “El concurso estaba arreglado, hasta podemos verlo en el nivel de preguntas y cómo respondieron las ‘ganadoras’. Todas sabemos que una de esas respuestas fue terrible”, escribió.

Finalmente, recordó a las candidatas de provincia. “Y qué hay de las chicas de provincia que tuvieron que viajar hasta Lima para poder representar a su región. Nicole Astete, Silvana García, Camila Carrera, Francesca Buonocore, entre otras. Para mí, las cuatro estuvieron increíbles, merecían más. Es lamentable todo eso”, finalizó.

Luciana Maldonado

La joven modelo también expresó su apoyo a Camila Hernández y mandó un saludo especial a sus compañeras: “A todas las chicas les digo que ya son unas ganadoras”.

“Estoy algo sorprendida por los resultados de ayer, como excandidata respeto los resultados y confío en que cada una de las reinas dará lo mejor de sí misma para poder representarnos lo mejor posible en distintos certámenes de belleza. Las mejores vibras para todas las chicas que estuvieron en este camino”, se puede leer en su mensaje.

Excandidatas del Miss Perú La Pre apoyan el punto de vista de Camila Hernández. Foto: Luciana Maldonado/Instagram

Posteriormente, añadió: “Estoy un poco apenada, porque cada una de nosotras estuvimos comprometidas desde el inicio y realizamos los retos que nos proponía la organización, y sobre todo éramos puntuales. A todas las chicas les digo que ya son unas ganadoras”.

Finalmente, dio a conocer públicamente su respaldo a la excandidata Camila Hernández: “Cuentas con todo mi apoyo. Para aclarar que no solo ella piensa así, sino también la mayoría de candidatas. También (quiero) pedir respeto para cada una de nosotras, todas hicimos un gran trabajo”.

Dayanna Jireh

La joven modelo denunció un supuesto “favoritismo” durante la elección de las concursantes , pues hubo muy buenas candidatas que no fueron seleccionadas para pasar a las siguientes etapas.

“Apoyo a todas mis compañeras que están disgustadas con los resultados, ya que este favoritismo se vio desde el día uno y se hizo más evidente dentro del top 40, top 20, top 10 y en la recta final de entrevistas. Muchas de las chicas que no se coronaron dieron respuestas impecables, con una trayectoria muy buena (...) Yo, habiendo compartido con todas mis compañeras, sé quiénes debieron realmente ir pasando a las siguientes etapas”, comentó en un principio.

La excandidata Dayanna Jireh explicó por qué considera que no fue justa la decisión final del Miss Perú La Pre. Foto: Dayanna Jireh/Instagram

“Sé quiénes se debieron quedar porque no asistían, no cumplían retos, no daban importancia al concurso y se comportaban de manera inadecuada, que se suponía eran los criterios de evaluación”, agregó.

“Es lamentable que hayan jugado con los sentimientos de muchas chicas y no solo eso, sino que también con el tiempo, ya que varias de nosotras dejamos cosas de lado por darle importancia al concurso (...) Si la competencia hubiera sido justa, tengan por seguro que las candidatas no estarían levantando la voz de protesta”, aseveró Dayanna Jireh.

Evelyn Navarrete

Por su parte, la joven modelo Evelyn Navarrete señaló que los responsables son los organizadores del concurso y no las participantes.

“Solo diré que no estoy sorprendida con el resultado que han otorgado (ya lo veía venir). Hubo chicas que sí merecían esa corona. Chicas que se esforzaron mucho y que debieron ganar. Mía Loveday es una de ellas, que tiene bien merecida la corona, y también Alondra (Huarac), que ya ha sido Miss antes”, comentó.

“Esto fue por la organización, no culpa de las chicas, ellas no tienen la culpa de nada y no merecen el hate (odio) que están recibiendo, ni las críticas. Esas son cosas totalmente fuera de lugar”, remarcó.