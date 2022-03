¿Qué dijo Nicola Porcella sobre la situación mediática de Luciana Fuster?

Luciana Fuster vive el momento más mediático de su carrera como figura pública, luego de haber denunciado ataques a través de redes sociales por diversos cibernautas que están en desacuerdo con su romance con Patricio Parodi.

Por ello, diversas figuras del espectáculo nacional como Nicola Porcella se pronunciaron sobre las revelaciones de la también influencer, quien señaló que su salud mental se ha visto afectada a raíz de la sobreexposición y las críticas. Por ello, Luciana Fuster rompió en llanto en el estreno de ”Esto es guerra” debido a la situación que atraviesa.

Es preciso señalar que, en 2019, Magaly Medina mostró varios videos donde aparece el popular ex chico reality con su entonces pareja Angie Arizaga. En la grabación, se observa que él le agrede verbalmente dentro y fuera de una discoteca. Por su parte, el exguerrero, en una edición del desaparecido programa “El valor de la verdad”, admitió que sí lo hizo.

“Jamás le falté el respeto, no la maltraté, pero no fue la manera ni la forma de decirle dame el número”, trató de excusarse en aquella oportunidad.

Esto fue lo que dijo Nicolla Porcella sobre Luciana Fuster

El exparticipante de “Esto es guerra” Nicolla Porcella durante la entrevista que brindó al programa “Amor y fuego” sostuvo que Luciana aprenderá a ser más receptiva a las críticas con el pasar de los años.

“Creo que también le ha pasado lo que nos ha pasado a muchos, le ha llegado la fama rápido y va a tener que aprender. Y uno aprende con las caídas, uno aprende con los golpes”, indicó.

No obstante, a pesar de que, según él, entiende lo que viene atravesando Luciana Fuster, Nicola Porcella se mostró en desacuerdo por tomar el tema de la depresión de manera ligera. Ante esta situación, exhortó a las demás figuras de la televisión nacional a saber afrontar las críticas.

“A mí lo que me molesta es que tomen el tema de la depresión como algo a la ligera”, sentenció Porcella.

“De repente Luciana se enamora de alguien del que no debió enamorarse. Después, se enamora de otro del que no debió enamorarse. Puede pasar. Yo no soy quién para juzgarla. Pero si yo nunca salí a decir ‘¡ah! Me están atacando, me están atacando’ es porque sé en el medio que trabajo, y sé que cometí errores. Caballero, uno tiene que apechugar”, puntualizó.