Elecciones 2022 de Colombia: ¿cómo consultar mi lugar de votación?

Ya todo va quedando listo para las próximas elecciones 2022 en Colombia que se llevarán a cabo este 13 de marzo, donde cerca de 39 millones de ciudadanos elegirán un nuevo Congreso, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, en el marco de las elecciones presidenciales 2022.

Es preciso señalar que hasta el momento se tiene a seis candidatos fijos; no obstante, tres aspirantes más se unirán después del 13 de marzo, luego de que se conozcan los resultados de las tres diferentes consultas interpartidistas.

¿Dónde votar en las Elecciones 2022 de Colombia?

Si quieres conocer dónde te toca emitir tu voto en las próximas elecciones en Colombia, sigue este procedimiento:

Ingresa al link https://wsp.registraduria.gov.co/censo/consultar/ si te encuentras o no incorporado en el censo electoral.

Digita tu número de cédula, selecciona el tipo de elección y haz clic en consultar.

En caso estés registrado, la plataforma te mostrará cuál es tu lugar de votación.

Plataforma oficial para consultar tu centro de votación. Foto: Registraduría Nacional del Estado Civil.

¿Cómo sufragar en las Elecciones 2022 de Colombia?

Ten en cuenta que los votos serán válidos si las marcas definen claramente la intención de voto por un partido o movimiento político, “y en las listas con voto preferente, por un candidato”, señala la Registraduría.

En caso de listas abiertas el voto será válido:

Si marcas únicamente logo del partido.

Si seleccionas dos candidatos de una misma lista. En este caso, el voto solo se le sumará al partido, mas no a ningún candidato.

Cuando el elector hace una marca dentro de la zona de marcación del partido elegido

Cuando marcas tanto el logo símbolo del partido y también en la zona de marcación de esa misma agrupación.

Para un candidato de listas abiertas el voto será válido en estas situaciones:

El ciudadano marca logo y número del candidato dentro del mismo partido.

El elector coloca solo su número y no el logo.

El voto en Blanco se puede marcar tanto en la casilla de “Voto en Blanco” como en el área contigua.

¿Cuál es la multa por no ir a votar en Elecciones 2022 de Colombia?