Olenka Mejía es madre de los hijos del hermano de Yahaira Plasencia, Jorge, y fue su pareja durante algunos años. Fue precisamente en ese tiempo de relación cuando, en 2018, la también empresaria denunció a Plasencia por difamación agravada. El caso siguió el debido proceso y la pena impuesta contra la cantante fue de 20.000 soles.

Según escribió Mejía en sus redes sociales, en noviembre de 2021, Yahaira quiso excusarse con el juez a cargo de la denuncia diciéndole que no tenía trabajo; del monto pactado solo depositó 150 soles, una cantidad notablemente menor.

Olenka publicó: “En serio, en estos temas estoy haciendo mis prácticas como abogada penalista. Ya saben: para sus casos pueden contratarme. ¡Ay no! Hoy me hicieron el día. Ja, ja, ja, ja, ja. No puedo con la risa, pobrecita, no tiene trabajo. Ja, ja, ja, ja”.

Meses antes, el 25 de junio, fue la lectura de sentencia. El programa “Amor y fuego“ —donde en más de una ocasión Olenka fue invitada para hablar de Yahaira— transmitió la sesión en la que las implicadas dijeron estar conformes con la declaración final del juez: la que dictaminó el pago de Plasencia a Mejía.

Confirmación del vínculo con Jefferson Farfán por parte la misma Olenka Mejía

Un reciente avance del programa “Amor y fuego” emitió fragmentos de una próxima entrevista hecha a Olenka Mejía. El reportero le preguntó a la empresaria si hay amor entre ella y Jefferson Farfán. “Sentimientos, pero nadie lo está negando”, responde.

El periodista repreguntó por la fecha de la oficialización del vínculo. La excuñada de Plasencia dijo que planea hacerlo público a mediados de este año. Contó, además, que la ‘Foquita’ apoya esa decisión. “Creo que hasta julio, ahí puede ser. Tengo el respaldo de Jefferson”, se le escuchó decir.

Hace unas semanas, el segmento de Willax TV difundió imágenes de ambos en un edificio donde habrían pasado la noche. El equipo de trabajo captó el carro del futbolista ingresando al establecimiento y, luego, a la joven entrando con una gorra que le cubría el rostro.