Lista con divertidos chistes para adultos con temática cruel

Doctor, ¿quién es ese hombre alemán que me hace olvidar las cosas?

Doctor, ¿qué me dijo antes? ¿Géminis, Libra?

Que me levanto a las 8.

Pero mamá, es que no tengo brazos.

Ah… sin brazos no hay galletas.

Nadie lo sabe, aún no lo ha abierto.

Pues lo apartas y te comes las patatas

Cariño, el médico me ha dicho que tienes alzheimer.

Mamá, mamá, yo no quiero conocer al abuelo.

Mamá, me duele la cabeza.

Papá, papá, en el colegio me pegan.

Lo sé hijo, lo he visto en Youtube y me he echado unas risas.