Los mejores chistes de toc toc para contarles a los niños en casa

Los chistes de toc toc son de los más conocidos entre el público. Estos chascarrillos son las mejor forma para hacer reír a los adultos y sobre todo a los más pequeños de la casa. Dichas bromas nunca pasan de moda, han estado presenten desde la infancia de toda persona y pueden contarse en cualquier momento.

Además, su simpleza permite que los niños puedan agregar o inventar nuevos chistes para hacer reír a sus familiares y compañeros de clase. Por tal motivo, te presentamos una lista de divertidos chistes de este tipo.

Los mejores chistes de toc toc para niños. Foto: chiste genial

Los mejores chistes de toc toc para niños

1. Toc toc. ¿Quién es?

Llito.

¿Quién es llito?

Pues, pollito.

2. Llaman a la puerta del consultorio de un adivino: ¡toc, toc!

¿Quién es?

¡Puf! ¡Pues vaya qué mentiroso es este adivino! Ni siquiera puede adivinar quiénes somos.

3. Toc toc.- ¿Quién es?

Abraham

Primero dime, ¿quién eres?

¡Abraham!

No, hasta que me digas quién eres.

4. Toc, toc.- ¿Quién es?

Talandas

¿Qué Talandas?

Yo muy bien, ¿y tú?

5. Toc toc ¿Quién es?

Johnny

¿Qué Johnny?

Yo ni sé

6. Toc, toc.- ¿Quién es?

Tomás

¿Qué Tomás?

Agua, por favor.

7. Toc toc.

Pase adelante, siéntese.

Ya me arruinaste el chiste.

8. Toc, toc. ¿Quién es?

¡Lola!

¿Qué Lola?

¡Lo’ ladrones! ¡Abre o tumbamos la puerta!

9. Toc toc. ¿Quién está allí?

Yo soy

¿Yo soy quién?

¿Tú no sabes quién eres?

10. Toc toc. ¿Quién es?

Lola

¿Cuál Lola?

Loladrones.

11. Toc, toc. ¿Quién es?

Vendo uvas.

Vale, ¿y pasas?

Pues si me abre la puerta, también.

12. Toc, toc.- ¿Quién es?

¿La familia Silva?

La verdad es que lo hemos intentado varias veces, pero no hay manera de silbar.

13. Toc, toc- ¿Quién es?

Soy yo

Qué vienes a buscar

A tii...

Ya es tarde

¿Por qué?

¡Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti!

14. Toc toc- ¿Quién es?

Dora

¿Qué Dora?

Jaimito estoy en la puerta de la cocina. Te digo que dores el pollo, que crudo no me gusta.

15. Toc, toc.- ¿Quién es?

Alguien.

¿Alguien... quién?

¡Alguien que quiere entrar!

16. Toc, toc. ¿Quién es?

Helado

¿Helado? ¿Cómo helado?

Helado me voy a quedar si no me dejas entrar.

17. Toc, toc. ¿Quién es?

La vaca que interrumpe

¿Qué vaca que interr...?

¡Muuuuu!

18. Toc, toc.- ¿Quién es?

Tuma

¿Tuma qué?

¡Tu mamá!

19. Toc, toc.- ¡No hay nadie!

Ah, pues menos mal que no he venido

20. Toc, toc- ¿Quién es?

El cerrajero

Entonces abra la puerta y pase, me estoy bañando.

21. Toc toc- ¿Quién es?

La persona más hermosa del mundo.

Nah, ¿mi clon?

22 Toc toc. ¿Quién es?

Christian

¿Cuál Christian?

Christian, es que no me sé chistes de toc toc.