¿Por qué cancelaron Esto es Habacilar y volvió Esto es guerra?

Esto es Habacilar dejó de transmitirse de manera inesperada el pasado 11 de febrero. Los conductores, Johanna San Miguel y Roger del Águila, se despidieron y anunciaron a la vez el regreso de Esto es guerra a las pantallas peruanas. Ante esa intempestiva salida, ninguno de los miembros del programa explicó por qué fue cancelado el formato sin tener al menos un mes en el aire.

Finalmente, este cuestionamiento fue respondido por Tracy Freundt, la recordada modelo de Raúl Romero, quien participó en ambas versiones del programa. El comunicador Carlos Orozco la entrevistó en su canal de YouTube y logró que le revelará las verdaderas razones por las que América TV decidió cancelar Esto es Habacilar.

¿Por qué cancelaron Esto es Habacilar?

La modelo explicó que el nuevo formato de Habacilar no llegó a prosperar porque el público que veía Habacilar era muy distinto al de Esto es Guerra, por lo que las personas se habrían sentido “ofendidas” por la mezcla que hicieron de ambos espacios televisivos, ya que Johanna San Miguel y varios guerreros formaron parte de Esto es Habacilar.

“Era un público muy diferente, creo que sintieron ese malestar y lo plasmaron en comentarios, en hate. Sintieron que no dio la talla. Yo creo que los chicos esperaban el Habacilar de hace años… La energía del programa ya no estaba envuelta en buenos comentarios, entonces había que darle un corte ”, precisó Freundt.

Otra motivo que ocasionó la cancelación de Esto es Habacilar fue el tema del rating. Aunque en el comienzo lograron buenas cifras, estas fueron cayendo con el pasar de los días, incluso llegaron a tener menos puntos de lo que hacía Esto es Guerra en su momento.