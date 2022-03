Consejos para viajar sin gastar más de la cuenta explorando el mundo

¿Cómo viajar sin gastar más de la cuenta? Llegó el verano y muchas personas, parejas o familias quieren aprovechar las vacaciones para recorrer el mundo. Sin embargo, suele pasar que no alcanza el dinero, debido al costo del hotel, pasajes, comidas, bares, etc. Ante ello, un primer paso es siempre hacer amigos en cada recorrido. No obstante, ¿qué pasa si viajas por primera vez?

Tips para ahorrar dinero al viajar

A continuación, te brindamos algunos tips viajeros para que puedas ahorrar durante los días en lo que estarás fuera de tu casa, tal como lo explican los portales WorldPackers, Mi viaje por el mundo e Inteligencia Viajera.

Define tu presupuesto

Tener organizado lo que vas a invertir para tu viaje es muy necesario para que puedas llevarlo con éxito. Debes agregar un monto también para situaciones de emergencia o imprevistos.

Desarrollar un balance entre lo que vas a gastar y lo que realmente deseas hacer es muy importante.

Armar tu presupuesto y cronograma de actividades te ayudará a ahorrar y organizar mejor tus prioridades de viaje. Foto: difusión/LR

No utilices taxi para todo

Actualmente, aplicaciones como Google Maps te permiten llegar a pie o en bicicleta (se alquilan en distintas partes del mundo). Apreciar el paisaje durante el trayecto también te ayudará a mejorar el gusto por el viaje.

Podrás conocer más lugares y ahorrar. Caminar o montar bicicleta también es saludable para el cuerpo.

Elige con cuidado el destino

En algunos lugares, los hospedajes y otros servicios aumentan su precio cuando en el sitio se llevan a cabo eventos importantes. Por tal motivo, antes de escoger el destino, es mejor que investigues festividades y su popularidad.

Averigua la moneda a usar

Es recomendable que conozcas el tipo de moneda y, de ser necesario, el tipo de cambio a usar en la zona de tu destino. Sea para comer, comprar ropa, ir a discotecas, pagar transporte, etc.

Puedes usar casas de cambio digitales para cambiar tu dinero a moneda extranjera. Incluso, algunas ofrecen algún descuento promocional.

Las ya famosas criptomonedas, como los bitcoins, también pueden ser usadas en tus lugares o países destino. Foto: EFE/ Rodrigo Sura

Utiliza tours gratuitos

Hay espacios recreacionales, como parques de juegos mecánicos, cines, museos, etc., que ofrecen entradas gratis. Puedes averiguar por internet cuáles son y si están cerca de tu lugar de destino para que sea una excelente opción para que ahorres dinero.

También hay ciudades y transportes locales que ofrecen paseos o movilidad gratis o a bajo costo.

Quédate en casa de un amigo

Si no tienes mucho dinero, considera coordinar con un amigo de confianza para poder hospedarte en la cama, suelo, techo o algún espacio confortable de su hogar.

Un tip pretigioso entre viajeros es hacer amigos en cada viaje, ya que te abre las puertas a que cuentes con alojamiento a precio muy bajo o gratis. Eso sí, no abuses de la hospitalidad.