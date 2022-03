Semana Santa 2022 en España: ¿qué significa la regla 20-20 en este tiempo religioso?

¿Qué es la regla 20-20 para la Semana Santa 2022 en España? Si quieres disfrutar de este feriado junto a tus amigos o familia, puedes viajar a las playas y zonas costeras para aprovechar esta temporada en tiempos de Pascua, como también conocer las próximas fechas puente del calendario de España en esta nota.

¿Te preocupa que llueva en estos meses? ¿O que haya muchísimo calor? A continuación, te explicamos de qué trata y para qué sirve la regla 20-20 para aprovechar la Semana Santa.

¿Qué es la regla del 20-20?

Es un concepto o técnica para viajar a aquellos sitios en los que la temperatura llega a un máximo (de media) de 20º C y hay menos de un 20% de días de lluvia durante los días de abril, en los que se celebra la Semana Santa.

En España, la regla del 20-20 sirve para identificar las zonas de más calor y menor cantidad de lluvias durante estas fechas.

Tras una larga pandemia, recibir la Semana Santa con la familia en la playa también es un buen apoyo para la reactivación económico del país. Foto: EFE

Regla del 20-20: ¿dónde viajar en Semana Santa?

Analizando las condiciones climatológicas, la zona costera de las provincias de Málaga, Almería, Murcia, Alicante y las islas Canarias cumplen con esta regla, siendo las zonas más agradables para pasar la Semana Santa con tu pareja, amigos o familia.

No obstante, otras zonas de temperatura y tiempo atractivo son Valencia (21º C, llueve un 23% de los días); en Palma de Mallorca (12º C de mínima y 19º C de máxima, llueve el 24% de días) y, similarmente, Barcelona.

Pero si no te interesa mucho la lluvia y quieres temperaturas más frescas, puedes viajar hasta la costa cantábrica: zonas como San Sebastián (llueve 57% de los días), Gijón (supera el 50%) o Santander (48%), las temperaturas oscilan entre los 10-16º C, como explica Irene Santa para el portal El Tiempo.