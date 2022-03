¿Qué es el ‘teléfono rojo’, cuál es su función y por qué es importante para EE. UU. y Rusia?

El ‘teléfono rojo’ es un enlace de comunicación directa entre Rusia y los Estados Unidos destinada a que ambos países hablen en directo ante cualquier urgencia política o militar que ponga en peligro la paz entre las naciones. Conoce a continuación su origen e importancia.

La propuesta para crear esta “línea directa” fue hecha en 1963 por el presidente estadounidense John F. Kennedy, en un discurso llamado “Una estrategia de paz”, donde sorpresivamente también anunció la negociación de un tratado para prohibir las pruebas nucleares y construir una nueva relación con la URSS.

¿Cuál es el origen del ‘teléfono rojo’?

El ‘teléfono rojo’ tiene su origen en la Crisis de los misiles de Cuba, ya que durante este conflicto la falta de comunicación directa entre Rusia y Estados Unidos casi desencadena una Tercera Guerra Mundial. Es así que el 20 de junio de 1963 en un encuentro diplomático realizado en Ginebra se acordó la creación de una línea directa entre ambas potencias bautizado con el nombre de ‘Moscow–Washington hotline’ (Línea caliente Moscú-Washington), aunque los estadounidenses preferían llamarla ‘Washington-Moscow Direct Communications Link’ (Enlace directo de comunicaciones Washington-Moscú).

La crisis de los misiles en Cuba origino la creación del teléfono rojo. Foto: AFP

El cable de la línea dúplex del teletipo hacía el recorrido Washington DC, Londres, Copenhague, Estocolmo, Helsinki, Moscú, y los mensajes iban convenientemente cifrados. Y aunque los mensajes que salían o se recibían en la capital rusa sí que llegaban directamente al Kremlin, los norteamericanos prefirieron que su teletipo estuviese instalado (en un principio) en El Pentágono, la sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, y no en la Casa Blanca.

En 1971 el cable submarino que unía los teletipos fue modernizado por una comunicación vía satélite y una década después, a mediados de los 80, se cambió por un fax, muy utilizado durante los años de la Perestroika.

No fue hasta 1991 cuando realmente se utilizó un teléfono físico, para comunicar directamente al presidente George Bush (padre) con Mijaíl Gorbachov, de vital importancia en el final de la Guerra Fría y la disolución de la URSS.

George H.W. Bush y Mijaíl Gorbachov en diciembre de 1989. Foto: AFP

¿Por qué el ‘teléfono rojo’ es importante para EE. UU. y Rusia?

El ‘teléfono rojo’ es importante para Estados Unidos y Rusia porque al inicio de sus enfrentamientos uno de los puntos que mayores conflictos ocasionaba era el hecho de hablar idiomas diferentes, de ahí que en más de una ocasión se crease alguna crisis tras las declaraciones de algún responsable político y ser malinterpretadas o traducidas de modo erróneo.

En ese sentido, tener una vía de comunicación directa entre ambos países representó una gran ayuda que evitó, en diversas ocasiones, que los enfrentamientos escalaran y se produjera una Tercera Guerra Mundial.

¿Cuál fue el primer mensaje emitido en el ‘teléfono rojo’ ?

El primer mensaje enviado se realizó de Washington a Moscú el 30 de agosto de 1963 y el texto, a modo de prueba, fue: “ The quick brown fox jumped over the lazy dog’s back 1234567890″ (Un zorro rápido y pardo saltó sobre el lomo de un perro holgazán 1234567890).

El primer mensaje emitido por el teléfono rojo fue encriptado. Foto: NeoTeo

Era una frase críptica y absurda que los rusos tardaron en comprender y en intentar descifrar en vano, ya que sólo servía para comprobar la eficacia del télex. La frase contenía todas las letras del abecedario y los números.

¿Cuántas veces se usó el ‘teléfono rojo’ desde su nacimiento?

De manera oficial, Estados Unidos utilizó el ‘teléfono rojo’ por primera vez el 22 de noviembre de 1963 para informar el asesinato de John Fitzgerald Kennedy, mientras que la Unión Soviética lo estrenaría casi cuatro años después, el 5 de junio de 1967, cuando se desató la Guerra de los 6 Días entre Egipto e Israel.

Posteriormente, y durante más de 30 años, hubo ocho conflictos mundiales en los que se confirmó la utilización de esta vía de comunicación: