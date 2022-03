Guerra en Ucrania: ¿qué sucede con las mascotas de aquellos que huyen tras la invasión rusa?

La devastación que moviliza a familias ucranianas enteras tras la ola violenta a manos de Rusia perjudica también a los animales: en las imágenes que han circulado por redes se observa a dueños desesperados por resguardarse —junto con sus mascotas— del vidrio, hormigón y metal. Hasta el momento se conoce que en Kiev, el Teatro ProEnglish es uno de los refugios destinados a estas familias multiespecie.

Durante una entrevista para Radio 1 Newsbeat, James Sawyer, director del Reino Unido del Fondo Internacional para el Bienestar Animal (IFAW), indicó que los suministros locales se estaban agotando y que uno de los dos refugios de animales que apoya su organización ha sido dañado por los proyectiles.

¿Existe alguna normativa para trasladar a las mascotas?

Todo lo contrario: la Unión Europea, que ha estimado la llegada de 1, 2 y 3, 5 millones de refugiados, no impondrá condiciones de aduana para las mascotas. Desde Bruselas, el grupo ha apelado a una libertad de movimiento en territorio europeo. Se trata de la posibilidad de viajar sin imposiciones restrictivas sobre las pertenencias, entre las que se considera a los animales.

Sin embargo, cabe resaltar que España sí maneja un protocolo. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha elaborado un circuito de actuación para todo el territorio español y, por tanto, la llegada de cualquier animal procedente de Ucrania debe de ser informada a los Servicios Veterinarios Oficiales de la Comunidad Autónoma para aplicar el plan.

Entre los principales requisitos se incluye la identificación del animal. “En el caso de que el animal esté identificado con microchip y este sea legible, no será necesaria su reidentificación. En caso contrario, se identificará con microchip”, aclararon las autoridades en el documento oficial y añadieron que se comprobará que las mascotas estén vacunadas contra la rabia.

En la misiva también se indica que “no se autoriza la entrada de perros, gatos y hurones menores de siete meses (periodo establecido por la edad de vacunación y la determinación de los anticuerpos post-vacunales)”.

¿Qué sucede con los animales abandonados?

PETA Alemania (People for the Ethical Treatment of Animals) ha estado en la frontera tratando de sacar a los animales de manera segura. De acuerdo con Jennifer White, miembro del grupo, al igual que IFAW, la organización está trabajando para replicar el proceder de entidades rumanas que lograron ingresar a Ucrania para rescatar animales abandonados, además de ofrecer vacunar a perros y gatos.

Pero no todos los animales cuentan con la misma atención. Aunque los informes sugieren que las especies del santuario de osos Save Wild, cerca de Kiev, fueron transportados a Polonia, donde un zoológico les ha ofrecido refugio durante la guerra, muchos de estos centros se han quedado estancados. “Es casi imposible evacuar a los animales porque es imposible brindar un servicio veterinario y transporte adecuados”, dijo Kyrylo Trantin, jefe del zoológico.