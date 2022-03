¿Qué dijo Ethel Pozo, hija de Gisela Valcárcel, sobre el pedido de manutención de su padre?

No se quedó callada. La conductora de “América hoy” Ethel Pozo se pronunció luego de que su padre biológico apareciera en el programa “Amor y fuego” para solicitar una pensión mensual. Ante ello, la hija de Gisela Valcárcel fue muy enfática en aclarar que tal apoyo no sería posible. ¿Qué fue lo que dijo?

“Yo tomo (la petición de su padre) muy tranquila, porque tengo un hogar formado. A mí me crío Gisela Valcárcel, que todo el mundo conoce, que fue madre y padre para mí. Entonces, con lo que Dios me dio, que es la única mujer que me sacó adelante, soy feliz”, sostuvo la presentadora.

Respecto a la posibilidad de darle una manutención a su padre, tal como lo solicitó Jorge Pozo en el show de Rodrigo González y Gigi Mitre, Ethel aclaró lo siguiente:

“Yo me dedico a mis hijas, y tengo que darles lo que yo gano con mi trabajo porque salgo a las seis de la mañana todos los días (para trabajar) y lo hago desde 18 años. Según ley, creo que corresponde a los cónyuges (la mensualidad) ”.

En ese sentido, la figura de América Televisión puntualizó que se dedica a su familia e hijas. “Yo tengo una familia formada, me dedico a mis hijas y si me voy algún día de esta vida, pues mis hijas tendrán lo poco o mucho que haya ahorrado”.