Sheyla sobre su parálisis facial: ¿qué le dijo la modelo al doctor que le hizo la operación?

Sheyla Rojas sorprendió a muchos televidentes al revelar —durante un enlace para el programa América hoy— que está sufriendo de una parálisis facial. En ese sentido, la modelo detalló que su estado responde a una cirugía de liposucción de papada que le fue realizada por el cirujano plástico Fong.

“Tuve un proceso inflamatorio muy severo. Al principio ni siquiera podía comer. Estaba muy inflamada. De hecho, dije ‘nunca más me hago, no quiero saber nada’. Curada, no quiero saber nada, si me inflamé mucho los pies, las piernas, los brazos y la cara”, dijo la exconductora de TV.

Al respecto, el galeno se comunicó con dicho espacio televisivo para aclarar los motivos de la parálisis facial de la ex chica reality. Según dijo, la influencer tiene la responsabilidad de los efectos secundarios en su rostro.

“Acaba de llamar el doctor Fong porque no está de acuerdo con que sea la responsabilidad del doctor, sino dice que en el caso de Sheyla Rojas es responsabilidad íntegramente de Sheyla Rojas”, indicó Ethel Pozo.

¿Qué le dijo Sheyla Rojas al doctor que le realizó la operación?

Tras conocer las declaraciones del doctor Fong, Sheyla Rojas mostró su incomodidad y sorpresa. Del mismo modo, señaló que ya no desea decir nada más del tema.

“Yo ya no tengo nada que decir, ya hablé al respecto, ya aclaré lo que pasó, es un tema pasado”, comentó. “El doctor dice que no has hecho un postoperatorio como deberías”, le indicaron en la conversación. “Bueno, ya está (…). Como dije, nunca más me vuelvo a hacer nada y obviamente con más cuidado”, expresó.

“Y si el doctor dice eso, pues, obviamente ya está en él. Yo estoy con mi terapia y siento que estoy mejorando”, agregó