ONU: ¿qué países votaron en contra de condenar el ataque de Rusia a Ucrania?

El ataque a gran escala de Rusia contra Ucrania tuvo el rechazo inmediato de varios países. En el séptimo día de bombardeo, en la Asamblea General de las Naciones Unidas se decidió someter a una votación la condena al país liderado por Vladimir Putin. El resultado a favor de la resolución fue masivo. Sin embargo, algunas naciones decidieron votar en contra y otros prefirieron abstenerse.

A pesar de que varios organismos pidieron un alto al fuego, el conflicto bélico no ha tenido una desescalada. Incluso, Estados Unidos ha acusado a Rusia de estar movilizando armas que fueron prohibidas por la Convención de Ginebra . Los servicios de Emergencia de Ucrania, de igual forma, han reportado que hasta la fecha han fallecido 2.000 ciudadanos ucranianos en la zona de conflicto.

Este martes 2 de marzo, los representantes de los 150 países que conforman la Asamblea General de las Naciones Unidas se sometieron a una votación para condenar o no a Rusia por el ataque que inició el último 24 de febrero contra Ucrania. El resultado fue: 141 votos a favor, cinco en contra y cuatro abstenciones.

En el grupo de naciones que han decidido no reprobar el accionar del gobernante ruso Vladimir Putin, están:

Y entre los territorios que prefirieron abstenerse están:

Durante una reunión en el Parlamento británico para abordar el tema sobre el ataque de Rusia a Ucrania, los miembros recibieron con varios aplausos al embajador ucraniano en Gran Bretaña, Vadym Prystaiko. Esto se produjo en la misma Cámara de los Comunes de Londres.

👀 WATCH - The moment British MPs in the House of Commons give a standing ovation to #Ukraine's ambassador to the UK, Vadym Prystaiko. This just doesn't happen normally. pic.twitter.com/0r69L5117v