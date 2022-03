Frases memorables de Volodimir Zelenski, el presidente de Ucrania que afronta una guerra contra Rusia

Desde que inició la invasión de Rusia a su país, Volodimir Zelenski, actual presidente de Ucrania, se ha convertido en un símbolo de resistencia para sus compatriotas, ya que no solo se ha quedado a combatir con ellos en medio de una ‘gran guerra’, sino que también los anima a seguir en las trincheras para luchar contra los ataques de las fuerzas militares rusas.

El mandatario ha sabido utilizar las redes sociales para brindar mensajes de resistencia y patriotismo, que ayuden a su pueblo a mantenerse unidos y con esperanza. En ese sentido, Zelenski pasó de ser un comediante, que interpretó a un mandatario en la ficción, a un presidente en la vida real que ahora enfrenta un momento crucial en la historia de su nación. A continuación, sus frases más memorables.

“Cuelguen las fotos de sus hijos y mírenlas cada vez que estén tomando una decisión”

En abril de 2019, Volodimir Zelenski ganó la presidencia en la segunda vuelta de las elecciones con casi el 73% de los votos. En su discurso inaugural, el mandatario pidió a todos aquellos que trabajan para su Gobierno no usarlo a él de ejemplo, sino a sus propias familias a fin de tomar las mejores decisiones para el país. Por ello, sugirió que en vez de colgar su foto en sus oficinas, colocaran las de sus hijos.

Volodymyr Zelensky ganó las elecciones con más de 72% de votos. Foto: AFP

“Construiremos el país de otras oportunidades, aquel donde todos sean iguales ante la ley y donde todas las reglas sean honestas y transparentes, iguales para todos. Y para eso necesitamos gente en el poder que sirva al pueblo. Es por eso que realmente no quiero mis fotos en sus oficinas, porque el presidente no es un ícono, un ídolo o un retrato. Cuelguen las fotos de sus hijos y mírenlas cada vez que estén tomando una decisión”, dijo Zelenski.

“¿Cómo voy a ser un nazi? Que se lo digan a mi abuelo”

Zelenski nació en Krivyi Rih, una ciudad en el sureste del país, en el seno de una familia judía. Según sus propias declaraciones, varios de sus parientes murieron durante el Holocausto e, incluso, su abuelo estuvo “durante toda la guerra en la infantería del Ejército soviético y murió como coronel en la Ucrania independiente”.

A pesar de ello, Vladimir Putín pinta a Zelenski como un “neonazi” y ha afirmado en reiteradas ocasiones que el Gobierno ucraniano es un régimen “fascista” o “nazi”. “Parece que será más fácil para nosotros llegar a un acuerdo (con ustedes) que con esta pandilla de drogadictos y neonazis que se ha asentado en Kiev y ha tomado como rehén a todo el pueblo ucraniano”, dijo Putin cuando llamó a los ucranianos a derrocar a su presidente.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, puso este lunes su firma en la solicitud para la entrada del país en la Unión Europea. Foto: EFE

Ante estas acusaciones, Zelenski publicó un discurso en su cuenta oficial de Facebook donde respondió lo siguiente: “Se dice que somos nazis. ¿Cómo puede apoyar el nazismo a una nación que entregó 8 millones de vidas para combatirlo? ¿Cómo voy a ser un nazi? Que se lo digan a mi abuelo ”, respondió.

“Estoy aquí y no me rendiré”

Desde que comenzó la invasión rusa a su país, el presidente de Ucrania ha estado muy activo en las redes sociales, ya que, durante los últimos días, ha usado su cuenta de Twitter para brindar actualizaciones y asegurar a los ucranianos que se quedará en el país para liderar la resistencia.

“Buenos días, queridos ucranianos. Hay mucha información falsa en internet diciendo que le he pedido a nuestro ejército que deponga las armas y que la evacuación está en marcha. Pues estoy aquí y no me rendiré. Defenderemos nuestro Estado, porque nuestra arma es nuestra verdad. La verdad es que esta es nuestra tierra, nuestro país, nuestros hijos. Y los defenderemos. Eso es lo que quería deciros. Gloria a Ucrania”, dijo Zelenski en un video publicado desde Kiev.

“Necesito municiones, no un aventón”