¿Disney Pus no funciona? 7 soluciones para resolver los inconvenientes del servicio de streaming

¿Deseas ver una película o serie y Disney Plus no funciona? Este servicio de streaming es una de las plataformas más populares debido a su amplio catálogo infantil y juvenil, el cual se encuentra disponible en más de 50 países.

Sin embargo, en ocasiones presenta problemas o inconvenientes que impiden acceder y disfrutar de sus producciones. Por tal motivo, te compartimos siete formas de arreglar las fallas del espacio de entretenimiento.

¿Por qué Disney Plus no funciona?

Entre los motivos más comunes del mal funcionamiento de Disney Plus, se encuentran una complicación con tu dispositivo móvil o smart TV, fallos en la conexión o un problema con la aplicación o cuenta del servicio.

Otros factores que generan errores en la plataforma de streaming es que la empresa esté inactiva o que necesites actualizar los datos de tu teléfono móvil.

Si Disney Plus no carga el contenido es que existe un error. Foto: trucosgalaxy

¿Qué hacer si Disney Plus no funciona?

Si Disney Plus no funciona, deberás verificar tu conexión a Internet, ya que podrías tener una falla con tu red de wifi. Si compruebas que no existen inconvenientes con tu red y tu dispositivo sigue sin funcionar, puedes seguir estos pasos para solucionar los problemas con la plataforma de streaming.

Intente reiniciar Disney Plus (o tu teléfono)

Una de las primeras soluciones para este tipo de problemas es reiniciar el servicio de entretenimiento, ya sea desde tu celular, tablet, televisión o computadora. Solo debes seguir los siguientes pasos.

Cierra la sesión de Disney Plus.

Apaga tu dispositivo móvil, televisión o computadora.

Espera 5 minutos y enciende tu dispositivo.

Abre Disney Plus, coloca tu usuario, contraseña y revisa si el problema se ha resuelto.

Si el problema persiste, otra opción es reiniciar tu teléfono. Si tienes un dispositivo Android, deberás dejar pulsado el botón de encendido un par de segundos hasta que observes un nuevo menú en la pantalla. Luego, selecciona la opción reiniciar. En cambio, si cuentas un iOS, deberás aplicar un reinicio forzado. Se recomienda que esto lo haga un técnico o especialista.

Actualizar el sistema operativo del teléfono

La segunda opción para solucionar el problema con Disney Plus es actualizar el sistema operativo de tu teléfono. A continuación, te explicamos cómo hacerlo en un celular con distintos sistemas operativos.

iOS:

Ve a la opción de ajustes, luego a opción general y pulsa actualizaciones de software.

Elige la opción actualizaciones automáticas, activa descargar actualizaciones de iOS.

Pulsa instalar actualizaciones de iOS.

El dispositivo se actualizará con la última versión de iOS o iPadOS.

Android:

Accede a la opción configuraciones o ajustes.

Elige acerca del teléfono y luego buscar actualizaciones.

Por último, escoge la opción instalar ahora.

El dispositivo se actualizará a la versión más reciente de Android.

Verificar email y contraseña

Uno de los errores más comunes entre los usuarios es la contraseña o email incorrecto al momento de iniciar sesión. Si el problema persiste, deberás cambiar tu contraseña.

Solo debes enviar un correo de restablecimiento de contraseña a la dirección de email de tu cuenta. Además, puedes cambiar esta opción por la de un mensaje de texto al elegir ¿olvidaste tu contraseña?, y seleccionar SMS.

Reinstalar Disney Plus

Si intentas ver una película o serie en Disney Plus desde tu dispositivo móvil, televisión o computadora, pero no funciona, puedes solucionar el inconveniente borrando la aplicación y volviéndola a instalar desde la tienda digital de tu dispositivo.

Tener la última versión de Disney Plus

Debes mantener siempre actualizada la aplicación de Disney Plus, si no cuentas con la última versión del servicio, es probable que no puedas ver el catálogo que te ofrece.

Puedes verificar tu versión de Disney Plus al ingresar a Play Store y buscar en la lista de aplicaciones instaladas, si la app no está actualizada solo deberás pulsar sobre ella y presionar la opción actualizar.

Prueba Disney Plus en otro dispositivo

Intenta usar Disney Plus en otro dispositivo compatible con la plataforma. Esto ayudará a determinar si el problema se limita a un aparato específico o se trata de un error o inconveniente de la misma aplicación.

Reiniciar la red doméstica

La falta de conexión de internet también podría ser uno de los problemas. Si es el caso, deberás apagar y volver a encender tu módem de la siguiente manera:

Apaga el dispositivo que utilizas para ver Disney Plus.

Desconecta el módem y el router y espera 60 segundos.

Vuelve a conectar el módem y router y confirma que todas las luces estén encendidas.

Enciende de nuevo el dispositivo e intenta reproducir el contenido de Disney Plus.

La conexión a Internet es otro de los problemas. Foto: MuyComputer.

¿Cómo reportar un problema en Disney Plus?

Si deseas reportar un problema con Disney Plus, deberás visitar el centro de ayuda haciendo click en este enlace, la web te mostrará los errores más comunes con los que cuenta la aplicación. Además, cuenta con tres apartados para comunicarte con un operador que te ayude solucionar los inconvenientes que tengas con la plataforma de streaming: chat en vivo, llamadas y comentarios.

¿Qué es Disney Plus y qué se puede ver?

Disney Plus es un servicio de streaming por suscripción mensual o anual, que permite ver series, películas, cortometrajes y documentales sin publicidad en un dispositivo que cuente con conexión a internet. Cuenta con un amplio catálogo, con producciones exclusivas de Marvel Studios, Fox, Pixar, Lucasfilm y Disney.