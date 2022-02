¿YouTube no funciona?: 8 maneras de solucionar cualquier falla

YouTube es una de las plataformas más utilizadas e importantes de internet, ya que permite a sus usuarios ver, publicar y compartir miles de videos. Sin embargo, la aplicación puede presentar ciertos fallos de vez en cuando; para que puedas solucionarlos sin ningún problema, conoce a continuación qué hacer si YouTube no funciona.

Cabe resaltar que YouTube, al ser una plataforma tan grande y con usuarios provenientes de distintos lugares, cuenta con un gran soporte en cuanto a idiomas se refiere, y se puede acceder a la plataforma en 80 idiomas diferentes.

¿Por qué YouTube no funciona?

Existen varias razones por las que esta aplicación puede dejar de funcionar. Entre las comunes se encuentran el fallo de tu ordenador o el dispositivo digital que estés usando y la posible inestabilidad de tu conexión a internet. También es probable que te falte actualizar la aplicación o tengas mucha memoria caché en tu dispositivo.

YouTube es una de las plataformas digitales más populares del mundo. Foto: Tecno

¿Qué hacer si YouTube no funciona?

Si tienes problemas con la plataforma de YouTube, sigue estas recomendaciones para solucionar cualquier inconveniente.

Comprueba la conexión a Internet

Una mala conexión a internet puede afectar tu experiencia en YouTube. Intenta cambiar de red para averiguar si el problema está relacionado con esta. Para eso, puedes intentar lo siguiente:

Desconecta tu WiFi

Espera al menos 30 segundos y vuelve a encender tu red

Ahora, abre la aplicación de YouTube y verifica si el problema está resuelto.

Reinicia tu dispositivo

Si YouTube no logra completar la acción que realizaste, es posible que aparezca un mensaje de error en tu dispositivo. Para resolver este problema, reinicia tu dispositivo digital, ya sea celular, TV, tablet, laptop, etc.

Cierra la aplicación o la pestaña de YouTube si te encuentras en una PC

Apaga tu dispositivo

Espera unos minutos y vuelve a encenderlo

Ingresa a YouTube y comprueba si se ha resuelto el problema.

Para solucionar el problema de YouTube prueba reiniciando tu dispositivo. Foto: Computer

Elimina la memoria caché y los cookies

Cuando usas un navegador, como Chrome, este guarda información de los sitios web en la caché y en cookies. Al borrarlas, se solucionan algunos problemas, como los errores de carga o formato en los sitios.

En tu computadora, abre Chrome

En la esquina superior derecha, haz clic en Más herramientas

Elige la opción Borrar datos de navegación

En la parte superior, selecciona un intervalo de tiempo. Para borrar todo, selecciona Todos los períodos .

. Marca las casillas junto a “Cookies y otros datos de sitios” y “Imágenes y archivos almacenados en caché”.

Haz clic en Borrar datos. ¡Eso es todo!

Libera espacio en tu dispositivo

Puede que el problema en la aplicación de YouTube se deba al poco espacio que posee su computadora, tablet, teléfono, etc. En ese sentido, considere desinstalar algunas de las apps que no usa con frecuencia o que no necesita en general. Además, revise los datos de su teléfono y elimine algunos de los archivos que ya no necesita, o tal vez algunas fotos y videos.

Libera espacio en tu dispositivo te ayudará a solucionar tu problema. Foto: tecnologar

Cierra la aplicación de YouTube

Una de las formas más eficaces de solucionar cualquier problema que se este presentando en YouTube es cerrar la aplicación y volver a abrirla, ya que de esa manera se reiniciará el sistema operativo.

Prueba la velocidad de tu conexión

Si el problema es que los videos de YouTube se detienen con frecuencia o tienen baja calidad, realiza una prueba de velocidad de Internet para asegurarte de que tu conexión a Internet puede mantener la resolución de video que elegiste. También puedes cambiar la calidad del video para mejorar tu experiencia.

Ten en cuenta que para ver un video de YouTube en alta definición, la velocidad recomendada es de 20 Mbps.

La velocidad de tu internet debe ser rápida para evitar problemas en YouTube. Foto: Android

Actualiza Google Chrome

A veces, las actualizaciones recientes de Chrome pueden corregir algún problema que se esté presentando al usar ciertas web, incluido YouTube. Para actualizar el navegador de Google solo tienes que hacer lo siguiente:

Haz clic en los tres puntos en la esquina superior derecha del navegador Chrome para abrir el menú .

. Luego selecciona la opción Ayuda.

Haz clic en Información de Google Chrome.

Una vez allí, Google comprobará si tienes la versión más reciente. De no tenerla, la actualización se llevará a cabo automáticamente.

Asegúrate de que YouTube no se haya caído

Tal vez no seas el único que está sufriendo con una falla en YouTube, así que lo mejor es comprobar que el problema no esté a afectando a otras personas en cualquier parte del mundo. Para esto, lo más recomendable es valerse de sitios web como Downdetector u Outage.Report.

YouTube puede dejar de funcionar debido a fallas en el sistema. Foto: Tecno

¿Cómo reportar un problema en YouTube?

Si con estas soluciones la aplicación de YouTube aún sigue sin funcionar, es posible que esté lidiando con un problema mucho más grave. Sigue estos pasos para reportar el inconveniente:

Ve al Centro de ayuda de YouTube y accede a tu cuenta

En la parte inferior, en ¿Necesitas más ayuda? , selecciona Comunícate con nosotros

, selecciona Sigue las instrucciones y chatea con el equipo de asistencia de YouTube.

¿Qué es YouTube y cómo funciona?

YouTube es una de las plataformas más utilizadas e importantes de todo internet. Se trata de un rincón del océano digital dedicado única y exclusivamente al contenido en vídeo, permitiendo a los usuarios tanto publicar contenidos audiovisuales como consumirlos.

Nació en el año 2005 de la mano de unos ex empleados de PayPal. Su popularidad y potencial llamaron la atención de todo el mundo, incluso de los grandes gigantes de la red, hasta el punto de que un año más tarde Google anunciaría su compra.

En cuanto a su funcionamiento, YouTube permite a sus usuarios crear su propio canal, en donde pueden subir y compartir cualquier tipo de videos. Estos pueden ser públicos o privados, además se pueden agrupar en secciones, listas de reproducción y mucho más.