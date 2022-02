¿Instagram se ha caído? Soluciones para hacer que la aplicación vuelva a funcionar

Si Instagram ha caído y no funciona, podría deberse a distintos problemas que tendría tu teléfono. Esta red social es una de las más populares del mundo, sobre todo por los usuarios que están acostumbrados a subir fotografías.

Sin embargo, también puede usarse como una plataforma de videos o incluso impulsar tu negocio gracias a las opciones que tiene la aplicación. Por tal motivo, es necesario saber qué puedes hacer si Instagram deja de funcionar en un smartphone o tablet.

¿Por qué Instagram no funciona?

Las causas de que Instagram no funcione pueden ser distintas: falta de conexión a internet, un smartphone que no soporta la aplicación, falta de actualización de la app, entre otras. También han ocurrido casos en los que la red social no puede ejecutarse por problemas que existen en la compañía, pero esto ha ocurrido pocas veces.

Existen distintas razones por las que Instagram deja de funcionar. Foto: clickAge

¿Qué hacer si Instagram no funciona?

Si Instagram no funciona, de acuerdo al error con el que cuenta tu teléfono móvil, existen distintas soluciones para que la aplicación vuelva a estar operativa. A continuación, revisa lo que debes hacer para tener la aplicación nuevamente en tu tablet o smartphone.

Intente reiniciar Instagram (o su teléfono)

Aunque parezca obvio, solo debes reiniciar la aplicación. A pesar de que no siempre es la solución al problema, es el primer paso que debes probar. Si después de reiniciar la app el inconveniente continúa, deberás reiniciar el teléfono, ya que el móvil volverá a iniciar todos los procesos y al encenderlo Instagram podrá funcionar otra vez.

Comprueba que Instagram está actualizado

Debes asegurarte de que la aplicación está actualizada a la última versión. Para comprobarlo en iOS y Android, realiza los siguientes pasos:

iOS

Dirígete a la App Store desde tu teléfono móvil.

Pulsa la fotografía de la parte superior derecha y desliza hacia arriba.

Verás las actualizaciones disponibles.

Si tienes actualización pendiente, deberás actualizar la aplicación.

Android

Abre Google Play Store.

Toca sobre la parte superior derecha de la pantalla

Elige la opción Administrar dispositivos y apps

Pulsa la opción Actualizaciones disponibles

Comprueba si hay alguna actualización pendiente

Si la hay, pulsa actualizar

Actualizar el sistema operativo del teléfono

La segunda opción para solucionar los problemas que tienes con Instagram es actualizar el sistema operativo de tu teléfono. Solo debes seguir las siguientes instrucciones:

iOS:

Dirígete a la opción de ajustes, opción general y pulsa actualizaciones de software.

Luego ve a actualizaciones automáticas, activa la opción descargar actualizaciones de iOS y elige instalar actualizaciones de iOS.

El teléfono o tablet se actualizará con la última versión de iOS o iPadOS.

Android:

Ve al menú y pulsa la opción configuraciones o ajustes.

Dirígete a la opción acerca del teléfono y luego buscar actualizaciones.

y luego buscar actualizaciones. Por último, elige instalar ahora.

El dispositivo se actualizará a la versión más reciente de Android.

Reinstalar Instagram

Para instalar otra vez la aplicación, solo debes desinstalarla desde tu teléfono móvil o tablet. Por último, deberás dirigirte a la Play Store o App Store, de acuerdo al sistema operativo que tengas. Busca la aplicación de Instagram e instálala.

Foto: partedelahistoria

¿Cómo reportar un problema en Instagram?

Según indica la página de Instagram, los pasos que debes seguir para reportar un problema en Instagram son los siguientes:

Ve a tu perfil, pulsa las tres rayas que están en la parte superior derecha.

Luego, pulsa la opción configuración .

. Toca ayuda y luego informar de un problema .

y luego . Sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Las opciones que saldrán son las siguientes: reportar un problema, servicio de ayuda, ayuda sobre la privacidad y seguridad, solicitudes de ayuda.

Elige la que creas conveniente e inicia el reporte.

¿Qué es Instagram y cómo funciona?

Instagram es una red social y aplicación móvil al mismo tiempo. Esta plataforma sirve para que los usuarios suban fotografías, imágenes y videos con distintos efectos fotográficos como marcos, filtros, entre otros. Estos archivos luego son compartidos en la misma app o en otras plataformas.