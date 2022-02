¿Qué hacer si TikTok no funciona?: conoce 7 maneras de corregir el problema

TikTok se ha convertido en una de las redes sociales más usadas en el mundo. Esto debido a que dentro de la popular app, los usuarios pueden divertirse creando y compartiendo miles de videos cortos. Sin embargo, puede haber momentos en los que la plataforma no responda; para no entrar en pánico ante estas situaciones, descubre, a continuación qué hacer si TikTok no funciona.

Desde bailes virales y retos creativos hasta videos de duetos y memes, TikTok se ha convertido en una marca de respeto en pocos años gracias a su oferta constante de videos virales, algunos de los cuales han hecho ganar a sus creadores millones de dólares.

¿Por qué TikTok no funciona?

Hay varias razones por las que esta aplicación puede fallar. Entre las comunes se encuentran el fallo en la conexión a internet o la cobertura de tu dispositivo móvil. También es posible que tu teléfono esté desactualizado, sobrecalentado o posee mucha memoria caché.

Otra alternativa es que la plataforma se haya caído. En este caso, solo queda esperar y tener paciencia porque es un error de la propia empresa.

¿Qué hacer si Tiktok no funciona?

Si tienes problemas con la aplicación de TikTok, sigue estas recomendaciones para solucionar cualquier inconveniente.

Actualiza la ultima versión de TikTok

Tal vez la versión de la aplicación que estás usando no esté actualizada y, por ende, ya no sea compatible con tu dispositivo. Por eso, ingresa a la App Store o Google Play Store para verificar si hay nuevas actualizaciones disponibles. Si se da el caso, haz clic en el botón de instalación y espera hasta que finalice la instalación. Luego, intente abrir su aplicación nuevamente.

Reinicia tu dispositivo y la aplicación

Una de las soluciones más efectivas para resolver este tipo de problemas es reiniciando tu dispositivo digital, ya sea celular, TV, tablet, laptop, etc.

Cierra sesión en TikTok

Apaga tu dispositivo

Espera unos 10 segundos y vuelve a encenderlo

Abre TikTok y comprueba si se ha resuelto el problema.

Comprueba la conexión a Internet

La señal insuficiente de datos o Wi-Fi también puede afectar tu experiencia en TikTok. Intenta cambiar de red para averiguar si el problema está relacionado con la red. Para eso, puedes intentar lo siguiente:

Cierra la aplicación de TikTok en tu dispositivo

Desconecta tu WiFi

Espera al menos 30 segundos y vuelve a encender tu red

Ahora, abre la aplicación de TikTok y verifica si el problema está resuelto.

Limpia la caché de la aplicación

Si en caso el problema no está en la red, intenta borrar la memoria caché de la aplicación, ya que es posible que algunos de sus archivos temporales se hayan dañado cuando los servidores fallaron o durante una actualización fallida.

Ve a la configuración de tu teléfono

Busque la sección aplicación o memoria y haga clic en ella

Desplácete por las aplicaciones y cuando encuentres la de TikTok, haz clic en ella

Busca la sección memoria caché y tóquela

Seleccione el botón eliminar y simplemente elimine toda la memoria caché de TikTok de su dispositivo.

Libera espacio en tu teléfono

Puede que el problema en la aplicación de TikTok se deba al poco espacio que posee su teléfono. En ese sentido, considere desinstalar algunas de las apps que no usa con frecuencia o que no necesita en general. Además, revise los datos de su teléfono y elimine algunos de los archivos que ya no necesita, o tal vez algunas fotos y videos.

Elimina la aplicación de TikTok y vuelve a instalarla

Si el problema sigue sin resolverse, tal vez se deba a que la app en sí sea la que tenga una falla. En este caso, podrías probar desinstalando la aplicación y volviéndola a instalar. La mayoría de las veces esto soluciona las cosas.

Prueba con otro dispositivo

Intenta usar TikTok en otro dispositivo compatible. Esto ayudará a determinar si el problema se limita a un dispositivo específico o se trata de una falla en la aplicación en general.

¿Cómo reportar un problema en TikTok?

Si con estas soluciones, TikTok todavía no funciona, es posible que esté lidiando con un problema mucho más serio. Sigue estos pasos para reportar el inconveniente:

Ingresa a la aplicación de TikTok y pulsa en perfil , la opción ubicada en la esquina inferior derecha

, la opción ubicada en la esquina inferior derecha Selecciona el ícono de tres líneas en la esquina superior derecha

en la esquina superior derecha Dale clic a la opción Informar de un problema y selecciona un tema

y selecciona un tema Sigue los pasos descritos en la aplicación para enviarnos tu informe.

Si los pasos sugeridos no te han ayudado a solucionar el problema, puedes seleccionar la respuesta “No” a la pregunta “¿Hemos resuelto tu problema?” y hacer clic en “Aún tengo problemas”. Un miembro del equipo técnico de Tiktok se comunicará contigo para brindarte una ayuda más personalizada.

¿Qué es TikTok y cómo funciona?

TikTok es una red social de origen chino que permite a sus usuarios, crear y compartir videos de hasta un minuto de duración. Esta aplicación salió a la luz en el 2016; sin embargo, no fue hasta el 2018 cuando comenzó a crecer su popularidad, pues estuvo disponible en más de 150 países y en 75 idiomas y actualmente cuenta con más de 500 millones de usuarios.

En cuanto a su funcionamiento, TikTok hace posible que sus usuarios puedan crear, editar y subir videos musicales de un minuto; a estos clips se les puede aplicar varios efectos y añadirles un fondo musical. También tiene algunas funciones de inteligencia artificial, e incluye llamativos efectos especiales, filtros, y características de realidad aumentada.