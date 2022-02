Guerra en Ucrania: ¿cuántas víctimas y desplazados se han reportado por el conflicto con Rusia?

Ucrania y Rusia en guerra. Tras el ataque ruso, del último jueves 29 de febrero, con misiles aéreos a grandes ciudades y bases militares del país europeo, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, brindó el primer reporte de víctimas a causa de la ofensiva liderada por Vladimir Putin.

“Según datos preliminares, lamentablemente, hemos perdido ya 137 de nuestros héroes, nuestros ciudadanos, 10 de ellos oficiales. 316 resultaron heridos”, afirmó el mandatario en un video publicado en la página web del gobierno.

Número de víctimas aumenta

El saldo de víctimas en Ucrania, debido al ataque ruso, se ha triplicado desde las primeras horas del conflicto, durante las cuales las autoridades ucranianas informaron que 40 soldados habían muerto tras el ataque del ejército ruso contra las bases militares y aeródromos.

Además, la presidencia de Ucrania informó que, en las primeras horas de la irrupción rusa, se reportaron ocho civiles, entre mujeres y niños, en distintas ciudades como Odesa, Dniepropetrovs y Donetsk.

“El enemigo ataca no solo las instalaciones militares, como afirma, sino también civiles. Matan a gente y convierten a ciudades pacíficas en objetivos militares. Esto es vil y nunca será perdonado”, recalcó Zelenski.

Sin embargo, el Ministerio de Defensa de Rusia aseguró que las Fuerzas Armadas del país no están atacando ciudades ucranianas: “Las Fuerzas Armadas de Rusia no atacan ciudades de Ucrania. No hay ninguna amenaza a la población pacífica”, se informó en un comunicado.

El presidente ucraniano brindó las cifras de víctimas tras el primer día del ataque ruso. Foto: AFP

Bajas de soldados y vehículos rusos

La Guardia Nacional de Ucrania confirmó este viernes 25 de febrero, que 2.800 efectivos rusos han muerto en territorio ucraniano. Además, se han destruido 516 vehículos blindados, 80 tanques, 10 aviones y siete helicópteros pertenecientes a la armada liderada por Vladimir Putin. Estas cifras difieren con las brindadas por las autoridades rusas, que aún no han otorgado información sobre las bajas de su ejército.

Esto ocurre después de que el presidente Volodímir Zelenski diera la orden a sus tropas de contrarrestar el ataque ruso, tal como confirmó el comandante en jefe de las fuerzas armadas ucranianas, el general Valery Zaloujni, a la agencia France Presse.

“El comandante supremo de las fuerzas armadas (el presidente Zelenski) ha dado la orden de que un máximo número de bajas sean infligidas al agresor”, indicó el general.

Vladimir Putin aún no ha brindado información referente a las bajas de soldados rusos tras el ataque contra Ucrania. Foto: AFP

Número de desplazados, según la ONU

Shabia Mantoo, portavoz de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) informó a la agencia AFP sobre el número de desplazados en Ucrania tras la invasión rusa.

“Creemos que unas 100.000 personas ya deben haber dejado sus hogares y pueden estar desplazadas dentro del país, y varios miles han cruzado las fronteras internacionales”, indicó el representante de la agencia para los refugiados de la ONU.

Los países a donde se dirigen los ciudadanos que intentan huir del conflicto bélico son naciones fronterizas como Eslovaquia, Polonia y Hungría. Filippo Grandi, alto comisionado de ACNUR, imploró a los gobiernos vecinos a dejar abiertas sus fronteras para que las personas busquen protección.

“Mantengan sus fronteras abiertas a aquellos que buscan seguridad y protección. No hay ganadores en una guerra, sino incontables vidas que serán destrozadas”, indicó Grandi a la agencia EFE.