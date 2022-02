Guerra en Ucrania: ¿quiénes son los aliados latinoamericanos de Rusia?

Luego de que Rusia lanzara el último jueves una agresión militar a gran escala contra Ucrania y dejara un aproximado de 137 fallecidos, 316 heridos durante los enfrentamientos y alrededor de 100.000 ciudadanos desprotegidos, los países no han tardado en pronunciarse sobre la ola violenta. Pero pese a que las escenas han dado la vuelta al mundo, no todos los países condenan el proceder de Vladimir Putin.

Este viernes 25, los 30 líderes miembros de la OTAN coincidieron con la idea que la invasión rusa era “brutal y totalmente injustificada ” y que “la paz en el continente europeo ha sido destrozada”.

¿Cuál es la posición oficial de Perú?

El presidente peruano, Pedro Castillo, se pronunció sobre la violenta intervención rusa en territorio ucraniano y llamó a la unidad global. “Creo importante llamar a la unidad de los pueblos en el mundo, que los conflictos se desarrollen en el marco diplomático, que no se inviertan en balas, que no se inviertan en municiones, que se invierta sentándose a conversar para atacar a estos enemigos comunes que tenemos en todo el mundo: la pobreza, la desigualdad y las enfermedades”, aseguró el mandatario durante una actividad oficial destinada a presentar las exportaciones nacionales durante el 2021.

Asimismo, la Cancillería del Perú también fijó su posición a través de Twitter: “El Perú manifiesta su profunda preocupación por la evolución de los acontecimientos en Ucrania, rechaza el uso de la fuerza y reitera su llamado a cesar todas las hostilidades y violaciones al alto al fuego en Ucrania” , se lee en el post.

“Reafirmamos nuestra convicción de que la paz y la seguridad internacionales conllevan la obligación imperativa de encontrar soluciones a los conflictos a través de medios pacíficos, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional”, agrega.

¿A quién apoya México en la guerra?

Frente al conflicto entre Rusia y Ucrania, el presidente mexicano, Manuel López Obrador, ha expresado lo siguiente: “No estamos a favor de ninguna guerra”. El jefe de Estado declaró, además, durante una conferencia de prensa, que “México es un país que siempre se ha pronunciado por la paz y por la solución pacífica de las controversias”.

Su Gobierno, mediante la figura del canciller mexicano, Marcelo Ebrard, ha mostrado la misma postura al rechazar públicamente la invasión de Rusia al pueblo ucraniano: “La posición de México va a seguir siendo muy firme, muy enérgica en favor de la paz, de una solución pacífica de la política en lugar de la fuerza. Nosotros rechazamos sin reserva alguna el uso de la fuerza para resolver las diferencias en el mundo”, afirmó la autoridad a través de su cuenta de Twitter.

Venezuela, Cuba y Nicaragua respaldan acciones de Rusia

“¿Qué pretende el mundo? ¿Qué el presidente Putin se quede con los brazos cruzados y no actúe en defensa de su pueblo?”, cuestionó Nicolás Maduro, el presidente venezolano reconocido parcialmente en un mensaje por televisión, en el que acusó directamente al “imperio norteamericano y la OTAN” de lo que pudiera suceder en la frontera ruso-ucrania. Estas declaraciones las hizo antes de la invasión.

Sin embargo, una vez que comenzó el operativo del Kremlin, el Gobierno venezolano emitió un comunicado en el que manifiesta su “preocupación por el agravamiento de la crisis”, aunque acaba atribuyendo la responsabilidad a la OTAN.

Por otro lado, en Cuba, el presidente de Gobierno, Miguel Díaz-Canel, dijo lo siguiente: “Destacamos el excelente estado de las relaciones bilaterales y la voluntad de consolidar el alto nivel del diálogo político y los intercambios en varios sectores”.

De la misma manera, el Gobierno de Daniel Ortega, en Nicaragua, también ha refrendado su alianza con Rusia y aplaudió desde el lunes pasado la decisión del Kremlin de reconocer la independencia de las regiones de Donbás y Lugansk. “Esta decisión tomada por el presidente Putin abre la posibilidad de que esta situación no tenga un desenlace mayor”, recalcó. El presidente nicaragüense censuró también las sanciones impuestas a Rusia por parte de Europa y Estados Unidos.

Jair Bolsonario no toma partido y Brasil habla por la diplomacia

Brasil se pronunció, a través de su diplomacia y de su vicepresidente, pero después ambos representantes fueron desacreditados por el mandatario Jair Bolsonaro, quien aún no ha definido su postura frente a la invasión rusa semanas después de que visitara a Putin y le expresara su solidaridad. Brasil se encuentra, así, en una posición compleja: no desea desagradar ni a Rusia ni a EE. UU.. No se trata, sin embargo, de una postura moderna, ya que este país estuvo entre los neutrales durante la Guerra Fría.

Por su parte, el expresidente Lula da Silva, líder en las encuestas de las presidenciales, se ha mostrado tibio. Ha criticado las guerras para resolver divergencias entre países y también a las potencias que emprenden invasiones sin mencionar al país victimario ni al que ha resultado víctima.

Otros países se expresan

Chile

El país sureño ha expresado sin reservas su rechazo al ataque armado contra Ucrania. “Rusia ha optado por la guerra como medio para resolver conflictos. Desde Chile condenamos la invasión a Ucrania, la violación de su soberanía y el uso ilegitimo de la fuerza”, escribió el presidente electo Gabriel Boric en sus redes sociales y agregó lo siguiente: “Nuestra solidaridad estará con las víctimas y nuestros humildes esfuerzos con la paz”.

Además, Sebastián Piñera, quien dejará la presidencia el próximo 11 de marzo, llamó a impulsar un esfuerzo de cooperación internacional para encontrar una salida negociada.

Argentina

La Cancillería argentina ha difundido su posición a través de un comunicado: “Las soluciones justas y duraderas solo se alcanzan por medio del diálogo y compromisos mutuos que aseguren la esencial convivencia pacífica. Por ello, llama a la Federación de Rusia a cesar las acciones militares en Ucrania”. El Gobierno del peronista Alberto Fernández ha exigido también “que todos los involucrados actúen con la mayor prudencia y desescalar ya mismo el conflicto en todas sus aristas para garantizar la paz y la seguridad integral de todas las naciones”.

Bolivia

El Gobierno de Luis Arce ha optado por una posición más neutra. “Bolivia hace un llamado a la paz y exhorta a las partes a la búsqueda de soluciones político diplomáticas en el marco del Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas”, ha señalado la Cancillería boliviana también en un comunicado.

Colombia

“Colombia rechaza categóricamente el ataque premeditado e injustificado que se ha perpetrado contra el pueblo ucranio por parte de Rusia, que no solo atenta contra su soberanía sino amenaza a la paz mundial”, ha dicho el presidente Iván Duque a través de un discurso grabado.