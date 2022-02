Alex Tienda: ¿quién es y por qué está en tendencia en la guerra Rusia y Ucrania?

Hoy se cumplen dos días del conflicto entre Rusia y Ucrania que ha despertado la atención de todo el mundo. Cuando el mandatario ruso Vladimir Putin se pronunció sobre el inicio de una operación militar, muchas personas en redes sociales se preguntaron el motivo del ataque y cómo estaba la situación en el país de Europa occidental. Allí apareció el nombre de Alex Tienda, un creador de contenido y viajero mexicano que se encontraba en el lugar de los hechos.

En contexto, Alex Tienda es un youtuber que elabora videos mediante plataformas digitale. Su estilo de contenido es similar al de su compatriota, Luisito Comunica. Ahora, el personaje viral en redes decidió viajar a Ucrania para informar y documentar sobre las amenazas de Rusia al país que preside Volodímir Zelenski.

Al llegar al país ucraniano, el documentalista empezó a grabar y reportar los primeros bombardeos por parte del ejército ruso. Asimismo, registró imágenes de como se vivía el panorama de guerra en Kiev. Así consiguió viralizar su nombre mediante sus stories en Instagram.

En efecto, Alex Tienda consiguió, por sus videos en la zona de guerra, que medios de comunicación lo inviten a participar en las transmisiones en vivo para que pueda informar sobre lo que está aconteciendo entre Rusia y Ucrania.

Luego de su viralización, usuarios criticaron la estadía del youtuber en Ucrania, ya que “está arriesgando su vida por un par de vistas”, se lee en comentarios por redes sociales. Sin embargo, otro grupo ha valorado el esfuerzo y pasión que Alex está realizando al ser él y una cámara de video los que están registrando un evento histórico para el mundo.

Alex Tienda responde a las críticas

En el último video que subió a Youtube, el mexicano en tendencia aclaró ciertas dudas de los usuarios sobre el motivo de su viaje a Kiev y una explicación sobre el conflicto entre Rusia vs. Ucrania. En ese sentido, expresó lo siguiente:

“Yo no hice ni hago esto por generar vistas o ir a donde están las tendencias. Sé que los que me conocen lo saben. Llevamos más de 10 años dedicándonos a esto y para no darle tantas vueltas, lo hago por Jeremy (su ayudante en Ucrania). Es importante explicarle a la gente esta situación compleja que está sucediendo con la guerra y que está por venir algo muy fuerte”, precisó el viajero.