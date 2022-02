¿WhatsApp no funciona?: las 7 mejores formas de solucionar los errores de la app

Cuando WhatsApp no funciona, muchos usuarios se ven perjudicados, ya que es una de las aplicaciones de mensajería instantánea más utilizadas a nivel mundial. Las dificultades de esta red social pueden generar que las personas se queden incomunicadas o no tengan acceso a sus conversaciones. Sin embargo, existen varias opciones para solucionarlo. ¿Deseas conocerlas? Presta atención a las siguientes recomendaciones.

Esta app se emplea como una herramienta de trabajo en diferentes organizaciones. Por eso, es necesario aprender qué medidas sencillas se puede realizar al tener dificultades con WhatsApp, ya que podrías perder el contacto de un número importante o de un familiar.

¿Por qué WhatsApp no funciona?

Los problemas de esta aplicación puede ser variados. Entre las razones más usuales por las que WhatsApp no funciona se encuentran la conexión a internet o cobertura en tu dispositivo móvil. También es un posible que tu operadora se haya caído o necesitas reiniciar tu celular.

Otra alternativa es que la plataforma se haya caído. En este caso, solo queda esperar y tener paciencia porque es un error de la propia empresa.

¿Qué hacer si WhatsApp no funciona?

Si WhatsApp no funciona, lo primero que debes hacer es comprobar tu conexión a internet de tu dispositivo móvil. De esta podrías cerciorarte de que esta app no tenga un problema generalizado y solo se deba a que tus datos no estén trabajando bien. Para esto, solo debes comprobar que la red wifi opere de forma correcta. No obstante, esta no es la única manera de hacer que la app responda. Te mostramos otras siete recomendaciones que te serán de mucha ayuda.

Los motivos para que WhatsApp son muy diversos, pero se pueden solucionar con trucos sencillos. Foto: Cadena SER

Intente reiniciar WhatsApp (o su teléfono)

Si observas un mal funcionamiento de la app y desearla reiniciarla, lo único que debes hacer es dirigirte a la sección multitarea de tu celular. Para esto, presiona el ícono de la parte inferior de tu pantalla (tiene la forma de un cuadrado o dos rectángulos superpuesto). Así, podrás identificar todas las aplicaciones abiertas en tu teléfono móvil.

Una vez que observes todas las apps, debes desplazarte por las abiertas hasta encontrar la red social de mensajería y deslizarlo hacia arriba a fin de reiniciar. En caso las dificultades persistan, lo ideal es reiniciar tu teléfono móvil.

Actualizar el sistema operativo del teléfono

Una segunda opción es actualizar el sistema operativo de tu dispositivo. Aquí te explicamos cómo hacerlo en caso cuentes con un celular Android o iPhone.

Android:

Asegúrate que tu teléfono esté conectado a internet

Ingresa a configuraciones

Selecciona acerca del teléfono y luego buscar actualizaciones

Luego, elige Instalar ahora

iPhone:

Accede a ajustes. Luego a general y a actualizaciones de software

Haz clic en actualizaciones automáticas y activa descargar actualizaciones de iOS

Elige la opción instalar actualizaciones de iOS

De forma automática, el dispositivo se actualizará a la versión más reciente de iOS o iPadOS.

Reinstalar WhatsApp

Antes de reinstalar WhatsApp, debes realizar una copia de seguridad para que tu información no se pierda. Para esto, debes acceder a la aplicaciones, seleccionar los tres puntos que están en la parte superior derecha, elegir chats, hacer clic en copia de seguridad y oprimir guardar.

Tras esto, elimina el aplicativo de tu celular. Solo tienes que dirigirte a ajustes, seleccionar WhatsApp y elegir eliminar. Luego ingresa a Play Store de Android, busca el aplicativo y selecciona instalar.

Borra los datos y el caché de WhatsApp

Otra opción para solucionar los problemas de WhatsApp es borrar el caché y los datos de esta app. La memora caché contiene información de uso frecuente y es muy usual que, al borrarla, el problema se solucione. Solo debes hacer lo siguiente:

Ingresa a configuración.

Haz clic en aplicaciones y en administrador de aplicaciones. También puedes encontrar esta opción como todos.

Selecciona WhatsApp.

Te aparecerá borrar caché y borrar datos. Lo primero que debes hacer es borrar el caché y reiniciar tu dispositivo. Si el problema persiste, sigue el mismo proceso y borre los datos.

Liberar espacio en tu teléfono

Si tu dispositivo móvil no tiene suficiente espacio de almacenamiento, podrías registrar mensajes como que WhatsApp ha dejado de funcionar. Esto se debe a que la memoria tiene poco espacio. Para solucionarlo debes seguir estos pasos:

Ingresa a configuración.

Selecciona almacenamiento. Recuerda que debes asegurarte de tener al menos 100 MB a 200 MB.

Luego elimina las aplicaciones que no necesitas. Esto te ayudará a crear más espacio en tu teléfono. Así, WhatsApp podrá volver a funcionar.

Verifica que tu cuenta de Gmail sea válida

Cada teléfono está relacionado con una cuenta de Gmail. Cuando esta deja de ser válida, WhatsApp deja de funcionar. En este caso, tienes que cerrar sesión en tu cuenta de correo electrónico e acceder con otra identificación.

Confirma que tu teléfono no está en modo avión

Cuando tu dispositivo móvil se encuentra en modo avión, se desactivan las redes que tengas, incluido los datos o tu conexión a wifi. Puede que hayas activado esta opción de casualidad. Si bien la forma de verificar esto puede cambiar de acuerdo con la marca del celular, es usual esta opción en los ajustes:

Ingresar a ajustes

Elige redes móviles

Busca la opción modo avión

En caso esté activo, debes hacer clic en la opción para desactivarla.

Una de las causas de que WhatsApp no funcione es que esté activado el modo avión. Foto: Andro4all

¿Cómo reportar un problema en WhatsApp?

WhatsApp cuenta con la opción de contactarlos desde su aplicación. Solo debes hacer lo siguiente:

Accede a WhatsApp desde tu dispositivo móvil

Elige el ícono de tres puntos que se ubica en la esquina superior derecha

Selecciona ajustes. Luego, da clic en ayuda

Presiona contáctanos y reporta el problema.

Finalmente, da clic en sig.

¿Qué es WhatsApp y cómo funciona?

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería para teléfonos móviles más populares a nivel mundial. Se puede utilizar en smartphones y se emplea para enviar y recibir mensajes de texto y archivos multimedia entre los usuarios.

Su funcionamiento es muy parecido a los programas de mensajería instantánea para un ordenador; sin embargo, está enfocado y adaptado al móvil. Además, cuenta con una versión de escritorio.