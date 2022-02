Alfredo Bryce Echenique: ¿cómo sucedió el robo de la jubilación del escritor peruano?

Alfredo Bryce Echenique —reconocido autor peruano de obras como Un mundo para Julius, La amigdalitis de Tarzán, La vida exagerada de Martín Romaña, entre otros— vive un momento complicado, pues se ha reportado la desaparición del dinero de su jubilación , que guardaba en un banco francés, según informó el diario El País.

El escritor de 84 años se retiró de la escritura hace tres y tiene una amplia trayectoria laboral: fue catedrático en las universidades francesas de La Sorbonne, Nanterre, Vincennes y la Paul Valery de Montpellier por más de 20 años. Esto le valió un subsidio económico por parte de la seguridad social francesa y de una cantidad complementaria de la mutua de los maestros, Ircantec.

No obstante, esta cuenta en el banco francés Banque Populaire Rives de París que resguardaba la pensión del escritor solamente tenía dos mil euros de los 20 mil que fueron depositados. Bryce Echenique había sido víctima de un robo.

¿Qué se sabe hasta ahora?

Una amiga muy cercana del autor peruano, Cecilia Hare, que ejercía como lingüista en la Universidad de Versailles, se encargaba de depositar cada cierto tiempo el dinero a las cuentas de Bryce Echenique, tanto en Barcelona como en Lima. No obstante, Hare falleció en el 2017.

Este hecho llevó a Bryce a viajar a Francia junto con su editor, Germán Coronado, director de la editorial Peisa, para poder retirar el dinero. Sin embargo, al presentarse en Banque Populaire Rives de París descubrieron que la cuenta estaba prácticamente vacía: faltaban más de 18 mil euros.

“Hasta que se murió Cecilia Hare todo funcionaba perfecto. ¡Qué estupenda profesora! Hicimos grandes migas. Desgraciadamente, falleció y quedé a merced de este banco de mi***da”, declaró el autor peruano al diario El País tras conocer sobre el robo.

Asimismo, desde esa fecha el escritor se encuentra en trámites para recuperar su dinero, pero la fibrosis pulmonar que padece y la rotura de dos vértebras luego de una caída retrasó su viaje.

“No pueden robarme estos chorizos. No sé si lograremos sacarle hasta el último centavo. Cada día ponen una excusa más y exigen mucho papeleo ”, reclamó el autor de No me esperen en abril.

¿Qué ha dicho el banco francés?

Según ha revelado el diario El País, la documentación indica que el Banque Populaire Rives reconoció el dinero robado. Además, informan que alguien no identificado había estado haciendo retiros semanales de 500 euros de la cuenta del escritor.

Asimismo, según informó el editor Germán Coronado, se enteró por los directivos del banco que la sustracción había sido hecha por un trabajador de la entidad financiera que antes había realizado lo mismo con otras cuentas inmóviles de usuarios de avanzada edad y extranjeros.

Hasta el momento, el banco se ha comprometido a devolver el dinero, siempre y cuando Bryce Echenique no presente una denuncia contra ellos. “Devuélvanle su plata”, señala Coronado, “Alfredo ha renunciado a daños y perjuicios e intereses. Es el colmo, son unos salvajes. Es su jubilación. Su plata es básica para tener un recurso de refugio”, concluye el editor y amigo del autor peruano.