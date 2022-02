Ciberseguridad: ¿cuándo debes cambiar tus contraseñas para evitar hackeos?

Una contraseña segura protege tu cuenta ante los ciberdelitos o hackeos. Tu clave debe tener una combinación de letras, números y símbolos, caracteres informáticos que pueden ser difíciles de recordar, pero que refuerzan tu vida digital.

Sin duda, una contraseña robusta protegerá el estado de tus correos electrónicos, apps bancarias o de compras, redes sociales, archivos en la nube y toda plataforma que almacene tu información laboral, financiera, familiar y personal.

¿Cuándo debes cambiar tus contraseñas?

Los ciberdelincuentes ya saben que muchos usuarios de internet difícilmente cambian sus contraseñas, las repiten, usan fechas de cumpleaños, números o palabras comunes.

En esta nota te explicamos en qué casos debes cambiar tus contraseñas para evitar hackeos y proteger tu vida digital , de acuerdo con las recomendaciones de las empresas de ciberseguridad Kaspersky y LISA Institute.

1. Tienes una contraseña para varias cuentas

Es recomendable que uses distintas claves para la variedad de cuentas que posees, ya que si sufres un hackeo, solo uno de tus usuarios se verá comprometido.

Evitar ‘reciclarlas’. Por ejemplo, no uses combinaciones como “legis1″, “legis 2″, “legis 3″, etc., en páginas web distintas. De preferencia, crea una contraseña única para cada una de tus cuentas.

¡Evita los hackeos! Conoce cuándo debes cambiar las contraseñas de tus cuentas de perfil y profesionales. Foto: Pixabay

2. Olvidaste la última vez que la cambiaste

Un consejo de ciberseguridad es cambiar las contraseñas cada 90 días. Hay empresas que determinan esta práctica como obligación para que sus empleados trabajen con menores riesgos de seguridad.

Durante la pandemia, millones de personas han ingresado con el mismo usuario y contraseña a ver películas en Netflix, Spotify, HBO, banco en línea y redes sociales. Modificarla te brindará mayor protección informática.

3. Tu contraseña es común y lleva tu información personal

Si creaste una clave con términos fáciles de ubicar en el diccionario o que directamente se relacionen a ti, como tu año de nacimiento, fecha de cumpleaños, nombre de mascota o equipo de fútbol favoritos, urge que cambies tus claves.

Los hackers manejan muy bien códigos y algoritmos informáticos que detectan rápidamente contraseñas que son ubicables mediante la búsqueda de información personal de los usuarios en internet.

4. Tu cuenta está en una plataforma que ha sido vulnerada

Diversas empresas en el mundo han sido atacadas por hackeos o delitos cibernéticos, como los robos y fraudes digitales. Si conoces que la web donde tienes una cuenta fue hackeada, cambia la contraseña.

Principalmente porque estos ciberataques han derivado en problemas de seguridad para sus clientes o usuarios, como pasó con la falla de seguridad de la entonces Facebook, por la que hasta 600 millones de contraseñas quedaron expuesta y legibles a trabajadores de la red social.

Debes estar atento también a que no vulneren el estado y perfil de wifi en la red de tu zona. Foto: La República

5. Almacenas tus contraseñas en tu navegador, app de notas o en una libreta

Sea por comodidad o rapidez, muchas personas deciden guardar sus contraseñas en sus computadoras, celulares u otros dispositivos informáticos. Incluso las almacenan en un bloc de notas, notas virtuales o en el registro de su navegador web.

Sin embargo, hacerlo expone potencialmente a que cualquier persona tenga un acceso fácil a tus claves. Tampoco las almacenes en tus correos electrónicos o mensajes vía redes sociales.

¿Qué pasaría si te roban tu celular o computadora donde las tienes archivadas? ¿O si algún extraño accede a tus cuentas? Cambiar tu contraseña será lo mejor.

Recomendaciones de ciberseguridad para evitar hackeos

Para establecer una contraseña robusta que haga más difícil el descifrado y tu seguridad, te brindamos los siguientes consejos.

Genera contraseñas que tengan letras, números y caracteres : tu clave debe tener mínimo una combinación de 15 caracteres. Puedes usar también signos, símbolos, como sumar letras mayúsculas y minúsculas.

Utiliza una “cadena estática” : usa una frase significativa para ti. Emplea la primera letra de cada palabra y sustituye el resto por un carácter especial y un número. Considera las frases o letras de canciones más sencillas de recordar para ti, con el fin de evitar escribirlas en archivos de tu laptop o notas adhesivas.

Emplea un gestor de contraseñas: crea y recuerda una clave maestra que te permita acceder al gestor de contraseñas que almacene la información de tus cuentas en un lugar seguro. Puedes guardar contraseñas muy complejas, de acuerdo a las indicaciones previas.

No olvides que lo mejor es siempre tener una contraseña robusta y que no contenga tus datos personales de forma muy directa. Foto: tuexpertoapps

Riesgos de usar una contraseña débil o insegura

Te expones y eres muy vulnerable a que violenten tu seguridad informática cuando tienes claves muy fáciles, tanto online como offline.

Algunos peligros de tener una contraseña débil son:

El hackeo de tu cuenta

El robo de tu cuenta

El robo de datos para vendérselos a terceros

El robo de dinero.