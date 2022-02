Sunat: ¿qué es el recibo por honorarios electrónico y cómo emitirlo desde el celular?

¿Trabajas de manera independiente? Entonces, debes emitir obligatoriamente recibos por honorarios electrónico, ya que este tipo de comprobante de pago sirve para que los empleados que generan rentas de cuarta categoría puedan cobrar por sus servicios. Conoce cómo emitirlos desde el celular y cuáles son sus otros beneficios.

Desde el 1 de abril del 2017, los trabajadores independientes emiten solo recibos por honorarios de forma electrónica y ya no manual, como hasta hace pocos años; es decir, ya no se entregan recibos físicos, salvo que se deba a motivos no previstos, que no sean responsabilidad del trabajador. En este caso, deberás registrarlos luego en la página de la Sunat o la APP Personas.

¿Qué es el recibo por honorarios electrónico (RHE)?

El recibo por honorarios electrónico es un comprobante de pago que se emite por la prestación de servicios profesionales realizados de manera independiente. Además, es un documento necesario para quienes generan rentas de cuarta categoría.

Los trabajadores independientes deben emitir recibos por honorarios electrónicos. Foto: Andina

Desde hace un tiempo, los recibos por honorarios son electrónicos, por lo que se llaman RHE, y deben generarse a través de la web de la Sunat o la APP Personas.

Requisitos para emitir recibos por honorarios electrónicos

Para poder emitir recibos por honorarios electrónicos solo es necesario que hayas registrado tu RUC en rentas de cuarta categoría y tengas a la mano tu Clave SOL. De esta manera, podrás ingresar a las plataformas de la Sunat y realizar el proceso sin ningún problema.

¿Cómo emitir recibos por honorarios electrónicos desde el celular?

Desde agosto del 2021, todos los trabajadores independientes pueden emitir sus recibos por honorarios desde el celular. Para ello, solo deben seguir estos sencillos pasos:

Paso 1: Ingresa o descarga al APP Personas.

Paso 2: Haz clic en la opción Recibo por Honorarios Electrónico.

Paso 3: Digita tu RUC, usuario y clave SOL.

Paso 4: Accede a la opción emitir y, en las casillas datos del cliente, ingresa tu tipo de documento (DNI o RUC).

Paso 5: Verifica si el nombre y apellido, o razón social, corresponde al tipo de documento ingresado, luego digita el correo electrónico del cliente.

Paso 6: En las casillas datos de comprobante, se muestra la fecha de emisión del recibo, pero puedes registrar hasta dos días anteriores, luego ingresa a descripción del servicio y completa la información.

Paso 7: Revisa la vista preliminar del recibo, si todo esta correcto, haz clic en emitir recibo y luego aceptar.

Paso 8: Finalmente, el sistema te informará si el recibo por honorarios fue generado de forma exitosa. ¡Eso es todo! Puedes compartirlo, descargarlo o imprimirlo.

Ventajas de emitir recibos por honorarios electrónicos

Emitir este tipo de comprobantes de pago de manera electrónica tiene múltiples ventajas, entre ellas se encuentran las siguientes:

Facilidad de emisión: Al ser realizados a través de un portal, le facilitan al emisor su realización desde cualquier lugar tan solo con una conexión a internet. Asimismo, son fáciles de hacer llegar a su destinatario, ya que se pueden enviar por correo electrónico.

Al ser realizados a través de un portal, le facilitan al emisor su realización desde cualquier lugar tan solo con una conexión a internet. Asimismo, son fáciles de hacer llegar a su destinatario, ya que se pueden enviar por correo electrónico. Conservación: Como son recibos digitales no se corre el riesgo de perderlos o deteriorarlos y, sí así fuera, solo debe reimprimirse en caso de ser necesario.

Como son recibos digitales no se corre el riesgo de perderlos o deteriorarlos y, sí así fuera, solo debe reimprimirse en caso de ser necesario. Rapidez: Como se emiten por una vía digital y el proceso está totalmente automatizado, disminuye los riesgos de equivocarse y tener que rehacer los recibos, como pasa con los talonarios.

Como se emiten por una vía digital y el proceso está totalmente automatizado, disminuye los riesgos de equivocarse y tener que rehacer los recibos, como pasa con los talonarios. Control de ingresos: Es fácil hacer un seguimiento de los ingresos obtenidos, lo que ayuda en la recaudación de impuestos.

Es fácil hacer un seguimiento de los ingresos obtenidos, lo que ayuda en la recaudación de impuestos. Fácil consulta: Tan solo con una conexión a internet se puede consultar cualquier recibo emitido accediendo a la plataforma de Sunat.