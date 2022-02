Día Mundial de la Justicia Social: ¿cuál es su origen, cuándo y por qué se celebra?

Todas las personas en el planeta cuentan con necesidades básicas, las cuales se traducen en derechos humanos fundamentales, como el derecho a la vida, a la educación, a la identidad, a la libertad de expresión, entre otros.

Cuando estos derechos son vulnerados en distintas naciones, estas situaciones se convierten en injusticias que pueden ser evitadas, y la decisión de promover la justicia social está manos de las personas, ya sea a nivel individual, colectivo o nacional.

¿Qué es la justicia social?

La justicia social se remonta al desarrollo del socialismo y en los principios de la Revolución Industrial, en el siglo XIX. Esta surgió para exigir normas que mejoren la condición humana en las fábricas, debido a que la explotación laboral era algo común.

Desde aquel siglo, la justicia social se relacionó con la garantía de oportunidades laborales, pero actualmente es un concepto amplio que abarca distintos aspectos de la realidad que vive cada persona, como la desigualdad social, discriminación de minorías, violencia de género o trata de personas.

La discriminación se combate con justicia social. Foto: significados.com

¿Cuándo se celebra el Día Mundial de la Justicia Social?

Cada 20 de febrero se celebra, instituido por el sistema de la Organización de Naciones Unidas, el Día Mundial de la Justicia Social. Esta fecha busca apoyar la labor de la comunidad internacional para promover el empleo digno y decente, erradicar la pobreza, la igualdad entre los géneros y el bienestar y justicia social para todos los habitantes del planeta.

¿Desde cuándo se celebra el Día Mundial de la Justicia Social?

La Asamblea General de la ONU declaró, el 26 de noviembre del año 2007, que el 20 de febrero de cada año se celebre el Día Mundial de la Justicia Social. En aquella asamblea, la ONU reconoció lo siguiente:

“El desarrollo social y la justicia social son indispensables para la consecución y el mantenimiento de la paz y la seguridad en las naciones y entre ellas, y que, a su vez, el desarrollo social y la justicia social no pueden alcanzarse si no hay paz y seguridad o si no se respetan todos los derechos humanos y las libertades fundamentales”.

Vista general de la reunión de la Asamblea General de la ONU. Foto: EFE

¿Qué puede hacerse para conmemorar el Día de la Justicia Social?

Este día es preciso para incentivar a los más pequeños del hogar a leer textos que enseñen sobre la importancia de la tolerancia y la convivencia, para que tengan nociones de los valores necesarios para una mayor justicia social.

Además, promover reflexiones con amigos, familiares o compañeros del trabajo sobre los aspectos relacionados con la tolerancia, el respeto y cómo combatir la discriminación en general.

Ejemplos de injusticia social en el mundo

La injusticia social es un problema que ocurre en todos los países. Este mal se expresa en distintas magnitudes, los cuales generan conflictos políticos y sociales que pueden derivar en guerras. Los más conocidos son los siguientes: